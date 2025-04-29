Keten neyden yapılır? Keten kumaş içinde ne var, hammaddesi nedir?

Keten kumaş, teri emme kapasitesiyle yaz aylarında vücuda serinlik sağlar, bu yüzden özellikle sıcak iklimlerde oldukça popülerdir. Ayrıca, yatak örtüleri, çarşaflar, yastık kılıfları ve masa örtüleri gibi ev tekstili ürünleri için de yaygın olarak kullanılır. Ketenin doğal ve zarif dokusu, ev dekorasyonunda da estetik bir tercih sunar.

KETEN NEYDEN YAPILIR?

Keten, Linum usitatissimum bilimsel adıyla bilinen bir bitkiden elde edilen doğal bir tekstil malzemesidir. Keten bitkisi, Linneaceae familyasına ait olup, İpek Yolu'ndan bu yana insanlık tarafından kullanılan bir lif kaynağıdır. Keten bitkisi, yüksekliği 1 metreye kadar uzayabilen, dik ve ince gövdesiyle dikkat çeker. Bitkinin sapları, keten liflerinin elde edilmesinde kullanılan temel bileşendir.

REKLAM

Keten lifi, sapın dış kısmındaki ince ve uzun liflerden elde edilir. Bu lifler, selüloz açısından zengin olup, doğal bir yapıya sahip olduğundan çevre dostudur ve biyolojik olarak parçalanabilir. Keten bitkisi, sıcak iklimlerde yetişir ve genellikle Akdeniz iklimi gibi ılıman bölgelerde bolca bulunur. Keten lifi elde etmek için öncelikle keten sapları toplanır. Saplar, demetler hâlinde işlenir ve sonra ıslatma işlemine tabi tutulur. Bu işlemde, sapların dışındaki sert ve lifli tabaka yumuşatılır ve iç kısmındaki değerli liflere ulaşılır.