'Ketenpere', 8 yıl sonra dönüyor
2017'de gösterime giren 'Ketenpere', devam filmi 'Ketenpere Dalavere' ile beyazperdeye dönüyor
'Kalender' karakteriyle Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı 'Ketenpere Dalavere'nin çekimleri, İstanbul'da başladı. Filmin ana kadrosunu oluşturan Mehmet Esen, Orhan Aydın ve Abidin Yerebakan yeni filmde de kadroda yerlerini aldı.
Serinin devam filminde Kalender, en büyük hayali olan film şirketini kurmuştur. Kalender'in yeni hedefi ilk filmde kendisini ketenpereye getiren Vefa'yla birlik olup uzaylılara takık, zengin iş adamı Feza'nın altınlarını almaktır.
Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı filmin yönetmenliğini Doğuş Onur Karasu yapıyor. Poll Films by Polat Yağcı etiketli 'Ketenpere Dalavere', 2026'nın başında vizyonda olacak.