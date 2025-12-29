Habertürk
        Haberler Magazin 'Ketenpere Dalavere', gösterime hazır

        'Ketenpere Dalavere', gösterime hazır

        'Ketenpere Dalavere', 'Kutsal Damacana' serisinin oyuncuları Ersin Korkut ve Aslı Bekiroğlu da rol aldı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 13:05 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:05
        Gösterime hazır
        2017'de sinema salonlarını kahkahaya boğan 'Ketenpere' serisinin devam filmi 'Ketenpere Dalavere’de 'Kutsal Damacana' serisinin oyuncuları Ersin Korkut ve Aslı Bekiroğlu yerlerini aldı. Gökhan Yıkılkan’ın da Korkut ve Bekiroğlu’na eşlik ettiği sahnelerde üçlü, 'Kalender'(Şafak Sezer)’in yapım şirketi için 'Uyuyan Güzel' isimli bir filmde rol alan oyuncuları canlandırdılar. Filmin içinde yer alan filmde, Aslı Bekiroğlu; 'Uyuyan Güzel', Ersin Korkut; 'Prens2' ve Gökhan Yıkılkan; 'Prens' karakterlerini canlandırdı.

        KAHKAHA TAM KADRO DEVAM EDİYOR!

        Kalender karakteriyle Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı Ketenpere Dalavere'nin çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul'da başladı. Filmin ana kadrosunu oluşturan Mehmet Esen, Orhan Aydın ve Abidin Yerebakan yeni filmde de kadroda yerlerini aldı.

        KALENDER BU KEZ ALTINLARIN PEŞİNDE!

        Serinin devam filminde Kalender, en büyük hayali olan film şirketini kurmuştur. Kalender'in yeni hedefi ilk filmde kendisini ketenpereye getiren Vefa'yla birlik olup uzaylılara takık, zengin iş insanı Feza'nın altınlarını almaktır. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı filmin yönetmenliğini Doğuş Onur Karasu yaptı. Poll Films by Polat Yağcı etiketli 'Ketenpere Dalavere', 9 Ocak 2026’da vizyonda olacak.

        Ana Haber Bülteni - 27 Aralık 2025 (Marketler Pazar Günü Kapanacak Mı?)

        Servis aracı şarampole devrildi. Libya heyeti için tören yapıldı. Sıfır araç mı ikinci el araç mı? Marketler pazar günü kapanacak mı? Zincir marketlere düzenleme olur mu? Ana Haber Bülteni'ni Evren Aydın sundu.

