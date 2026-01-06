‘Ketenpere Dalavere’nin galası gerçekleştirildi

2017 yapımı 'Ketenpere'nin devam filmi niteliğindeki ‘Ketenpere Dalavere’, gösterime girmeye hazırlanıyor. Doğuş Onur Karasu’nun yönettiği, başrolünde Şafak Sezer’in yer aldığı filmin galasına aralarında; İbrahim Tatlıses, Nevra Serezli, İbrahim Büyükak ve Serpil Çakmaklı'nın da birçok ünlü katıldı.

Şafak Sezer - Büşra Pekin - Uğur Aslan

Kırmızı halıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yapımcı Polat Yağcı, sinema sektörüne dair iddialı planlarını paylaştı: 2025'te çıkardığımız 7 filmin 5'i Türkiye’de ilk 15’e girdi. 2026 sezonunu 'Ketenpere Dalavere' ile açıyoruz ve bu yıl tam 10 film vizyona sokmayı hedefliyoruz. Sinemayı yaşatmak önceliğimiz. Çünkü film sinemada izlenir.

Polat Yağcı - Ahsen Yağcı

Filmin hem senaristliğini hem de hem de başrolünü üstlenen Şafak Sezer, serinin enerjisinden ödün vermediklerini belirterek; "Ketenpereye getirmeye çalışırken dalavereye gelen bir ekibin hikâyesini izleyeceksiniz. 9 yıl önceki tempomuzu koruduk, kararı izleyicilerimiz verecek" dedi.

Filmin sürprizlerinden biri ise Büşra Pekin oldu. 'Kutsal Damacana' filminden 17 yıl sonra Şafak Sezer ile yeniden aynı projede buluşan Pekin; "Şafak Sezer’in yeri bende çok ayrı. İlk sinema filmimde onunlaydım, yıllar sonra yeniden bir arada olmak harika" açıklamasında bulundu.