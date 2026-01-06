‘Ketenpere Dalavere’nin galası gerçekleştirildi
2017 yapımı 'Ketenpere'nin devam filmi niteliğindeki 'Ketenpere Dalavere', gösterime girmeye hazırlanıyor. Başrolünde Şafak Sezer'in yer aldığı filmin galası, önceki akşam İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi
2017 yapımı 'Ketenpere'nin devam filmi niteliğindeki ‘Ketenpere Dalavere’, gösterime girmeye hazırlanıyor. Doğuş Onur Karasu’nun yönettiği, başrolünde Şafak Sezer’in yer aldığı filmin galasına aralarında; İbrahim Tatlıses, Nevra Serezli, İbrahim Büyükak ve Serpil Çakmaklı'nın da birçok ünlü katıldı.Şafak Sezer - Büşra Pekin - Uğur Aslan
Kırmızı halıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yapımcı Polat Yağcı, sinema sektörüne dair iddialı planlarını paylaştı: 2025'te çıkardığımız 7 filmin 5'i Türkiye’de ilk 15’e girdi. 2026 sezonunu 'Ketenpere Dalavere' ile açıyoruz ve bu yıl tam 10 film vizyona sokmayı hedefliyoruz. Sinemayı yaşatmak önceliğimiz. Çünkü film sinemada izlenir.Polat Yağcı - Ahsen Yağcı
Filmin hem senaristliğini hem de hem de başrolünü üstlenen Şafak Sezer, serinin enerjisinden ödün vermediklerini belirterek; "Ketenpereye getirmeye çalışırken dalavereye gelen bir ekibin hikâyesini izleyeceksiniz. 9 yıl önceki tempomuzu koruduk, kararı izleyicilerimiz verecek" dedi.
Filmin sürprizlerinden biri ise Büşra Pekin oldu. 'Kutsal Damacana' filminden 17 yıl sonra Şafak Sezer ile yeniden aynı projede buluşan Pekin; "Şafak Sezer’in yeri bende çok ayrı. İlk sinema filmimde onunlaydım, yıllar sonra yeniden bir arada olmak harika" açıklamasında bulundu.
Genellikle drama projeleriyle tanınan Uğur Aslan, ilk uzun metraj komedi filmi heyecanını şu sözlerle paylaştı: Çok korkarak başladım ama sonuçtan çok keyif aldım. Benim için farklı ve özel bir deneyim oldu.
Filmin Konusu: Yapımcılığını Poll Films'in üstlendiği gösterine 9 Ocak'ta girecek olan filmde 'Kalender', hayalini kurduğu film şirketini kurmuştur. Ancak intikam ve macera peşini bırakmaz. İlk filmde kendisini kandıran 'Vefa' ile el ele veren 'Kalender', bu kez uzaylı takıntılı zengin iş insanı 'Feza’nın altınlarını ele geçirmeye çalışır.