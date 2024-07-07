Kevin Bacon kılık değiştirdi: Berbat bir şeydi

Ünlü oyuncu Kevin Bacon, hayatı sıradan bir insan olarak deneyimlemek için kısa süre önce kılık değiştirdiğini açıkladı. Ancak 65 yaşındaki oyuncu, "Bu berbat bir şey" sonucuna vardı.

'Ölüm Emri', 'X-Men: Birinci Sınıf', 'Gizemli Nehir', 'Görünmeyen Tehlike' gibi yapımlarla tanınan oyuncu, Vanity Fair'e verdiği röportajda, ünlü olmama fantezisini gerçekleştirmek için büyük çaba sarf ettiğini açıkladı.