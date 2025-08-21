Kezban Arca Batıbeki’den Sound of Silence

Merkur Art Gallery, 13 Eylül-1 Kasım tarihleri arasında Kezban Arca Batıbeki’nin Sound of Silence başlıklı yeni kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Kırk yılı aşkın üretim pratiğinde pop kültür, tüketim toplumu, kadın temsilleri, toplumsal cinsiyet politikaları ve bellek gibi temaları sorgulayan Batıbeki, bu sergide doğa, kadın bedeni ve sessizlik arasındaki kırılgan ilişkiler üzerinden yeni bir görsel evren kuruyor.

Sanatçının siyah-beyazın baskın olduğu resimlerinde, yalnızca seçili imgelerde beliren renkler bir sesin, geri dönmeye çalışan bir hafızanın ipuçları gibi beliriyor.

Bu işler, yalnızca temsil ve estetik düzlemde değil; etik, politik ve simgesel düzeyde de derin bir anlam katmanı sunuyor.

“Sound of Silence”, sessizliğin yalnızca suskunluk değil, aynı zamanda bir direniş biçimi olabileceğini hatırlatıyor.

Kadın figürlerinin doğayla kurduğu simbiyotik bağ, sanatçının kültürel eko-feminist bir bakışla geliştirdiği poetikasını görünür kılıyor.