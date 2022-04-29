Kezzaplı saldırıya uğramıştı: 708 gün sonra maskesini çıkardı 0:00 / 0:00

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Yunanistan'da yaşan Ioanna Paliospyrou, kezzap saldırısı sonucu hayatını sonsuza dek değiştiren saldırıdan yaklaşık 2 yıl sonra ilk kez maskesini çıkardı ve yüzünü gösterdi.

Mayıs 2020'de 36 yaşındaki Efi Kakarantzoula tarafından Atina'nın Kallithea bölgesindeki ofisinin önünde kezzaplı saldırıya uğrayan Paliospyrou, 708 gün sonra maskesini çıkardı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Paliospyrou, "Kendimi yeniden tanımanın zamanı geldi. Birçok farklı duygunun etkisindeyim, kaygı, korku... Son 2 yılda gücüm olduğun, yanımda olduğun, sevginin kıskançlığı yendiğini ve sonunda harikalar yaratabileceğini kanıtladığın için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İLK GÜNLERDE YÜZÜNÜ GÖRMEYİ REDDETTİ

Paliospyrou, "Protagonists" programına verdiği demeçte, hastanedeki ilk günlerinde uzun süre aynada yüzünü görmeyi reddettiğini açıkladı.

Yüzünü aynada ilk gördüğünde, olanları anlamak zorunda kalmak istemediği belirten Paliospyrou "Doktor gelip bana makyaj yapıp küçük bir ayna verdi. Nefesimi tuttum, üç saniye kendime baktım. Gözlerimi gördüm, biri çok kötüydü, dudaklarım çekikti, kendimi fazla zorlamadım." ifadelerini kullandı.

Uğradığı saldırıdan yaklaşık iki yıl sonra ise maskesini çıkarmaya, yüzünü göstermeye ve iyileşmek için her şeyi yapmaya karar verdiğini açıkladı.