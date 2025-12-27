KGF 2026'da girişimcilere odaklanacak

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, 2025'i çok verimli geçirdiklerini ve aktif programlar uyguladıklarını bildirdi.

Bu yıl 108 bin kefalet oluşturduklarını, yaklaşık 250 milyar liraya yakın krediye de kefalet sağladıklarını aktaran Özegen, KGF'nin 1994 yılında ilk kefaletini kullandırdığını, 2009'dan itibaren de "finansal kaldıraç" olarak aktif görev yaptığını anımsattı.

Oluşturulan kefalet sisteminin önemine işaret eden Özegen, "Bugüne kadar yaklaşık 1,7 trilyon liralık krediye 1,5 trilyon liralık kefaletle ve 600 binin üzerinde firmamıza yaklaşık 1 milyon 560 bin kefalet oluşturduk. Bu çok kıymetli. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir mekanizma yok." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Özegen, yapılan çalışmalarda KGF kefaletiyle kullandırılan kredilerden yararlanan firmaların temerrüde düşme oranlarında ciddi azalma olduğuna dikkati çekti. Bu firmaların ciro ve satışlarının arttığını belirten Özegen, "Her 1 milyon liralık KGF kefaletiyle krediye erişmiş bir işletmemiz, diğerlerine göre 2,7 kişi daha fazla istihdam sağlamış." diye konuştu.

"TOBB NEFES KREDİ PAKETLERİNDEN 60 BİN FİRMA YARARLANDI"

Ekonomideki gelişmeler dikkate alındığında KOBİ ölçeğindeki firmalara verdikleri kefaletin anlamlı ve kıymetli olduğunu belirten Özegen, "Türkiye Odalar Borsalar Birliği, bankalarımız ve Merkez Bankamızla güç birliği yapıyoruz. 2025'te 3 dilim TOBB Nefes kredisi uyguladık. Şu ana kadar bunu kullanan firma sayısı 56 bine ulaşırken, bankalarımızda işlemleri devam eden firmaları da dikkate aldığımız zaman 60 bini aşıyor. KOBİ'lere işletme başına ortalama 1,5 milyon lira kredi kullanma imkanı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.