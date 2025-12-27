Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.294,37 %-0,37
        DOLAR 42,8475 %-0,07
        EURO 50,4886 %-0,11
        GRAM ALTIN 6.250,52 %1,29
        FAİZ 37,51 %-0,77
        GÜMÜŞ GRAM 108,22 %9,22
        BITCOIN 87.561,00 %0,19
        GBP/TRY 57,8969 %-0,34
        EUR/USD 1,1772 %-0,10
        BRENT 60,64 %-2,57
        ÇEYREK ALTIN 10.219,59 %1,29
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam KGF 2026'da girişimcilere odaklanacak - İş-Yaşam Haberleri

        Kredi Garanti Fonu 2026'da kadın ve genç girişimcilere odaklanacak

        Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Milli Eğitim Bakanlığıyla planladıkları dış kaynaklı projeyle, özellikle mesleki eğitimini tamamlamış gençlerin hem istihdam hem de girişimlerine kefalet vereceklerini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 12:57 Güncelleme: 27.12.2025 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        KGF 2026'da girişimcilere odaklanacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, 2025'i çok verimli geçirdiklerini ve aktif programlar uyguladıklarını bildirdi.

        Bu yıl 108 bin kefalet oluşturduklarını, yaklaşık 250 milyar liraya yakın krediye de kefalet sağladıklarını aktaran Özegen, KGF'nin 1994 yılında ilk kefaletini kullandırdığını, 2009'dan itibaren de "finansal kaldıraç" olarak aktif görev yaptığını anımsattı.

        Oluşturulan kefalet sisteminin önemine işaret eden Özegen, "Bugüne kadar yaklaşık 1,7 trilyon liralık krediye 1,5 trilyon liralık kefaletle ve 600 binin üzerinde firmamıza yaklaşık 1 milyon 560 bin kefalet oluşturduk. Bu çok kıymetli. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir mekanizma yok." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Özegen, yapılan çalışmalarda KGF kefaletiyle kullandırılan kredilerden yararlanan firmaların temerrüde düşme oranlarında ciddi azalma olduğuna dikkati çekti. Bu firmaların ciro ve satışlarının arttığını belirten Özegen, "Her 1 milyon liralık KGF kefaletiyle krediye erişmiş bir işletmemiz, diğerlerine göre 2,7 kişi daha fazla istihdam sağlamış." diye konuştu.

        "TOBB NEFES KREDİ PAKETLERİNDEN 60 BİN FİRMA YARARLANDI"

        Ekonomideki gelişmeler dikkate alındığında KOBİ ölçeğindeki firmalara verdikleri kefaletin anlamlı ve kıymetli olduğunu belirten Özegen, "Türkiye Odalar Borsalar Birliği, bankalarımız ve Merkez Bankamızla güç birliği yapıyoruz. 2025'te 3 dilim TOBB Nefes kredisi uyguladık. Şu ana kadar bunu kullanan firma sayısı 56 bine ulaşırken, bankalarımızda işlemleri devam eden firmaları da dikkate aldığımız zaman 60 bini aşıyor. KOBİ'lere işletme başına ortalama 1,5 milyon lira kredi kullanma imkanı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

        Özegen, TOBB Nefes Kredisi'ni her işletmenin sadece bir kere kullanabildiğini, 60 bin firmanın yaklaşık 80 milyar liralık kredi paketini KGF kefaleti aracılığıyla kullandığını anlattı. Bu 3 programdan yararlanan şirketlerin yüzde 91'inin küçük ve mikro işletmeler olduğuna işaret eden Özegen, şu anda 4'üncü paketle ilgili çalışmaları olmadığını ancak ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak istişarelere göre TOBB Nefes Kredisi'nin devamını her an hayata geçirmelerinin mümkün olduğunu söyledi.

        "7 YENİ PROGRAMLA KOBİ'LERİMİZE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Dezenflasyon programı sürecini de dikkate alarak ihtiyaç oldukça bu programlara devam edebileceklerini ifade eden Özegen, 2026 yılı hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

        "Biz sadece TOBB Nefes Kredisi'yle yetinmiyoruz. 2026 yılı için planladığımız bazı projelerimiz var. Milli Eğitim Bakanlığıyla planladığımız dış kaynaklı projemizle, özellikle mesleki eğitimini tamamlamış gençlerimizin hem istihdam hem de girişimlerine kefalet vereceğiz. Hem paydaş bankalarla hem dışarıdaki paydaş fonlarla özellikle genç ve kadın girişimcilere yönelik programlar planlıyoruz. KOSGEB'le yürüttüğümüz projelerimiz var. Savunma sanayisi ile çok sıkı işbirliği içerisinde programlarımızı yürütüyoruz. 2026'da yaklaşık 7 yeni programla KOBİ'lerimize kefalet üretmeye katkı sunmaya devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Site inşaatı kazısında mezar kalıntıları ile insan kemikleri bulundu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde site inşaatı için yapılan temel kazısında tarihi eser olduğu belirtilen mezar kalıntıları ile insan kemikleri bulundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında
        İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel