'10 talep ediyoruz 1 gönderiyorlar' 0:00 / 0:00

Kısa bir süre önce yeni elektrikli araçları EV6 ve Niro’yu Türkiye'ye getiren Kia, elektrifikasyon stratejisi ve gelecek hedeflerini açıkladı. Söz konusu iki modelin tanıtım etkinliğinde açıklamalarda bulunan Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, sektörde yaşanan güncel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ağyel, çip ve hammadde krizinin çözüme kavuşmadığını aktararak, bunun satış rakamlarına yansıdığını söyledi. Can Ağyel, "Hammadde fiyatları aşırı zamlandı, ayrıca lojistik sektöründe personel sıkıntısı var. Öte yandan, dünyada pandemi döneminde ertelenen talep geri geldiği için tüketicinin otomobillere ilgisi arttı. Tüm bunlar, Türkiye'ye daha az araç getirmemize yol açıyor" dedi. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmadığı için dezavantajlı olduğunu da kaydeden Ağyel, "Avrupa Birliği ülkelerinde emisyon sınırı 95 gram olduğu için, emisyon kurallarını karşılamak adına otomobil üreticileri elektrikli ve hibrit araçları çoğunlukla Avrupa'ya gönderiyor. İstediğimiz sayıda aracı bu yüzden de Türkiye'ye getiremiyoruz. 10 araç talep ediyoruz, 1 araç gönderiyorlar. İstediğimiz araç sayısını alabilsek, satışlarımız artardı. Pazar geliştikçe ve üretim arttıkça Türkiye'ye daha fazla elektrikli araç getirebileceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı. 'ENFLASYON İLE NASIL YAŞIYORSUNUZ DİYE SORUYORLAR' Can Ağyel, Avrupa'nın gündeminde enflasyonun olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki dönemde araçlara zam gelebileceğinin işaretini verdi. Ağyel, "Avrupa enflasyonu bilmiyordu. Sıfır enflasyon olduğu dönemlerde, otomobillere sadece yeni model yılında zam gelirdi, şimdi tablo değişti. Enerji krizi, otomobillere zam yapmak için tek başına yeterli bir sebep. Avrupa'da üretim yapan tüm markalar bu kışı zor geçirecek. Biz Almanya'ya toplantıya gittiğimizde 'siz enflasyon ile nasıl yaşıyorsunuz' şeklinde sorular alıyoruz" diye konuştu.

Son dönemde Türkiye'de satılan otomobillerin çoğunluk alt segment araçlar olduğunu da bildiren Ağyel, "Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) Avrupa'ya göre daha düşük olması, Türkiye pazarında satışların ağırlıkla A ve B segmentte olmasına neden oluyor. Umudumuz alım gücünün bir an önce artması ve daha üst segment otomobillere ulaşımın kolaylaşması. Binek araç pazarında yüzde 2.7 pazar payı hedefini tutturacağız, yıl sonu beklentimiz 750 bin adetlik pazar büyüklüğü" dedi. 'ÜRÜN GAMINI ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÇEVİRMEK İSTİYORUZ' Koreli markanın 2027 yılına kadar 25 milyar dolarlık yatırım yaparak 14 elektrikli model geliştireceğini kaydeden Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, EV 6 ve Niro EV modellerinin bu strateji doğrultusunda geliştirildiğini belirtti. Ağyel, "2023 sonunda elektrikli modelimiz EV 9’u da Türkiye’ye getirerek elektrikli araçlarda da müşterilerimize sunduğumuz alternatifleri geliştireceğiz. 2024-2025'te ise 6 farklı elektrikli otomobil modeli satışa sunulacak. 2026'da ise elektrikli ticari araç üretilecek, Türkiye'deki ticari araç tecrübelerimizi Avrupa ile paylaşıyoruz. Araç bulabildiğimiz ölçüde, ürün gamını elektrikli modellere çevirmek istiyoruz" dedi. Kia’nın küresel ölçekte 2022 yılı sonunda toplam satışlarının yüzde 5’inin elektrikli araçlardan sağlanacağını söyleyen Ağyel, "2026’da toplam satışların yüzde 21’i, 2030’da ise yüzde 30’u tam elektrikli araçlardan elde edilecek. Hibrit araçların da dahil edilmesiyle toplam satışlar içerisinde elektrikli ve elektrik destekli araçların payı yüzde 52’ye ulaşacak. Kia, global arenada 2030 yılında 1.2 milyonu elektrikli olmak üzere 4 milyon adet araç satmayı, bağlanabilirlik ve otonom sürüş teknolojilerini tüm araçlarında genişletmeyi ve PBV (amaca yönelik ticari araç) pazarında liderliği hedefliyor" şeklinde konuştu. HEM HIBRIT HEM DE ELEKTRİKLİ GELDİ Niro'nun ikinci nesli, hem hibrit hem de elektrikli versiyonu ile satışa sunuluyor. Niro Hibrit, 1.6 litrelik benzinli motor ve 32 kWh elektrik motoruyla 141 beygir kombine güç ve 265 Nm kombine tork sunuyor.