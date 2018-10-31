Koreli otomobil üreticisi Kia'nın sportif sedanı Stinger Türkiye'de satışa sunuldu. Markanın Türkiye'deki amiral gemisi konumunda olan araç, özellikleri ile olduğu kadar fiyatıyla da dikkat çekiyor. Öyle ki, 244 beygir güç üreten 2 litrelik motorla satışa sunulan Stinger, 550 bin liralık diyat etiketiyle satışa sunuluyor. Motor hacminden dolayı yüksek vergi diliminde kalan aracın küçük hacimli motor versiyonu bulunmuyor. 2.2 litrelik dizel ve 3 litrelik benzinli versiyonların hacimleri de halihazırda satılan versiyondan daha yüksek olduğu için Türkiye'ye getirilmesi öngörülmüyor.

OTOMATİK ŞANZIMANLA SATIN ALINABİLECEK

Özel siparişler ile alınabilecek Stinger, Kia'nın bugüne kadar ürettiği diğer araçlardan daha farklı bir konumda kendine yer buluyor. Türkiye ve Avrupa'da küçük şehir otomobilleri ve SUV'leri ile rekabet eden marka, ilk kez Stinger ile sportif sedan klasmanına girişi yaptı.

Türkiye'de sadece GT line donanım paketiyle satılan otomobil, 4830 milimetre (mm) uzunluğa, 1870 mm genişliğe ve 1400 mm yüksekliğe sahip. Aracın aks mesafesi ise 2905 mm olarak açıklanıyor. 2 litrelik motorundan 353 nm tork değeri sunan otomobil, 8 ileri otomatik şanzımanlı seçeneği ile satışa sunuldu. Maksimum hızı 233 km/s olan otomobil, 6 saniyede 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Stinger Türkiye'de 5 yıl veya 150 bin kilometre garantisi ile satışa sunuluyor.

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