Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri olan Kibar Feyzo bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. İşte Kibar Feyzo filmi oyuncuları ve konusu hakkında...

KİBAR FEYZO NEREDE ÇEKİLDİ?

Kibar Feyzo filmi, Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin Harran köyünde çekilmiştir. Kibar Feyzo tarihi Fatih Aliye Müderris Konağı'nda çekilmiştir.

KİBAR FEYZO FİLMİNİN KONUSU

Kibar Feyzo filmi, ele aldığı konusu ile Türk sinemasının en önemli eserleri arasında yer almaktadır. Ayrıca filmin komedi yönünün de yüksek olması seyircilere izleme keyfi sunmuştur. Filmde Kibar Feyzo ve Bilo karakterleri askerden yeni dönmüşlerdir. İkisi de Hacı Hüso'nun kızı Gülo'ya taliptir. Hacı Hüso ise başlık parasını yükseltmek için iki tarafı kızıştırmış ve açık arttırma yöntemi uygulamıştır.

Açık arttırma sonucu Gülo'yu alan Kibar Feyzo, başlık parasının yarısını ödemiş, yarısını ise senet yaptırmıştır. Borcunu ödeyemeyen Kibar Feyzo, köyden de kovulması sonucunda şehre giderek çalışmaya karar verir. Şehirde öğrendikleri ile aklı başına gelen Feyzo, tüm köyün gözünü açması için önderlik etmiştir.

KİBAR FEYZO FİLMİNİN OYUNCULARI

Kemal Sunal - Kibar Feyzo

Müjde Ar - Gülo

Adile Naşit - Sakine Kadın

Şener Şen - Maho Ağa

İhsan Yüce - Hacı Hüso

İlyas Salman - Bilo

Erdal Özyağcılar - Zülfo