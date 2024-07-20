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        Haberler Gündem Kıbrıs Barış Harekatı | İktidar ve muhalefet zaferin 50. yılında Kıbrıs'ta

        İktidar ve muhalefet zaferin 50. yılında Kıbrıs'ta

        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı nedeniyle düzenlenen anma törenleri ve etkinlikler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ana muhalefet lideri ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün Kıbrıs'ta. Törenlere; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yanı sıra, birçok siyasi parti lideri de katılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 09:40 Güncelleme: 20.07.2024 - 09:40
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        İktidar ve muhalefet zaferin 50. yılında Kıbrıs'ta
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Atatürk Anıtı'na çelenk sunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Küçük Bulvarı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni'ne katılacak. Törenlere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da iştirak edecek.

        İKTİDAR DA MUHALEFET DE TÖRENDE

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında Atatürk Anıtı'ndaki törene, ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni'ne katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Törene MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve birçok partinin genel başkanı katılacak.

        50 GEMİ İLE TÖREN GEÇİDİ

        Harekatın 50. yılı nedeniyle bugün KKTC'de birçok etkinlik düzenlenecek. Türk donanması 50 savaş gemisiyle gerçekleştireceği geçit töreni için dün Kıbrıslıları davet etmişti. Öte yandan da SoloTürk ve muharip uçakları da gösteri uçuşları gerçekleştirecek.

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