Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Atatürk Anıtı'na çelenk sunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Küçük Bulvarı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni'ne katılacak. Törenlere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da iştirak edecek.

İKTİDAR DA MUHALEFET DE TÖRENDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında Atatürk Anıtı'ndaki törene, ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni'ne katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Törene MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve birçok partinin genel başkanı katılacak.