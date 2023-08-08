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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kıbrıs gazisi evlat kurbanı oldu!

        Kırşehir'de bir kişi tartıştığı babasını silahla öldürdü

        Kırşehir'de kan donduran bir cinayet işlendi. Kentte 40 yaşındaki Barış A., Kıbrıs gazisi olan babası Duran A.'ya kurşun yağdırdı. Kayıplara karışan katil zanlısı jandarma tarafından kısa süre sonra yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 10:27
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        Kıbrıs gazisi evlat kurbanı oldu!
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        Kırşehir'de oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde Barış A. (40) henüz bilinmeyen nedenle babası Duran A. (71) ile tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Barış A, evde bulunan silahla babasına ateş ederek kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Duran A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Duran A'nın cenazesi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Barış A. ise Değirmenkaşı köyü kırsalında jandarma ekiplerince yakalandı.

        Fotoğraflar: İHA

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