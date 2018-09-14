SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Rumlara ajanlık yapan Mehmet Besimoğlu
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Kıbrıs'ta yakalanan ajan konuştu: Pişmanım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tutuklu bulunan Mehmet Besimoğlu'nun (70), Rumlara casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanmasına başlandı. Rumlar için 5 yıl boyunca çalıştığını itiraf eden Besimoğlu'nun, 18 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi. Besimoğlu'nun, çektiği askeri birliklerin fotoğraflarını 'Yorgo' kod adlı Kıbrıs Rum İstihbarat Teşkilatı'nın (KİP) ajanına teslim ettiği öğrenildi

14.09.2018 - 14:09 | Güncelleme: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Gazimağusa'da, askeri birliklerin fotoğraflarını çekerken, yakalanan Mehmet Besimoğlu, polise 5 sayfalık gönüllü ifade verdi. Besimoğlu, ifadesinde, Gazimağusa'daki askeri birliklerin ve kiliselerin fotoğraflarını 200- 300 euro karşılığında çektiğini itiraf etti. Besimoğlu'nun yaklaşık 250 kare fotoğrafladığı belirlenirken, casusluk karşılığında aldığı ücreti Rum tarafındaki bankadan kendisi için açılan hesaptan çektiği belirtildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Mehmet Besimoğlu'nun, Rumlara casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanmasına başlandı. Mahkemeye çıkarılan Besimoğlu, Kıbrıs Rum İstihbarat Teşkilatı'nın (KİP) ajanıyla nasıl tanıştığını anlattı. Rum ajanın, İngiliz üsler bölgesindeki işlemine yardımcı olduğunu belirten Besimoğlu, "Bu şahıs, benden askeri birliklerin fotoğraflarını çekmemi istedi. Ben de kabul ettim. Her 2-3 ayda bir fotoğrafları Rum şahsa hafıza kartında teslim ediyordum. Rum'dan da boş hafıza kartı alıyordum" diye konuştu. Rum ajana fotoğrafları teslim ettikten sonra karşılığında 200-300 euro aldığını kaydeden Besimoğlu, yaptığından pişman olduğunu söyledi.

NOT DEFTERİNDE DİKKAT ÇEKEN 15 İSİM

DHA'nın haberine göre öte yandan Mehmet Besimoğlu'nun üzerinden çıkan Rum hattı da inceleniyor. Rum ajanın adına ve numarasına ulaşan KKTC'li güvenlik birimleri, Besimoğlu'nun evlerinde yapılan aramalarda el koyulan birçok cep telefonu, dijital fotoğraf makinesi ve tablet bilgisayar üzerinde de detaylı araştırma yapıyor. Besimoğlu'nun evinde bulunan not defterinde isimleri yer alan 15 Rum'un da araştırıldığı belirtildi. Not defterinde isimleri yazılı kişilerin KİP ajanı olabileceği öne sürüldü.


AJANLARLA BİR ARAYA GELMİŞ

Mehmet Besimoğlu'nun, KİP ajanlarıyla Güney Kıbrıs'ta da buluşmalar gerçekleştirdiği belirlendi. Rum tarafına geçen Besimoğlu'nun, Rum ajanların yönlendirmesiyle tekrar Kuzey'e döndüğü saptandı. Rum ajanların, Ada'daki gündeme göre de isteklerde bulunduğu, Besimoğlu'nun bu talepleri karşıladığı tespit edildi. Besimoğlu'nun, Güney Kıbrıs'a geçişlerde çok dikkatli davrandığı, gidiş-geliş yollarını da değiştirdiği saptandı. Mahkeme heyeti, Güney Kıbrıs'ta da evi bulunan Mehmet Besimoğlu'nun kaçabileceği ihtimali üzerine tutukluluk halinin devamına karar verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X