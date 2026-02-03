Kıbrıs tatlısı tarifi: Evde pratik ve nefis kıbrıs tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Galeta unu, ceviz ve Hindistan cevizi gibi malzemelerin kullanımı, adanın mutfak kültüründe sık görülen ürün tercihleriyle örtüşür. Türkiye’de bilinen ve yapılan formu, Kıbrıs’taki özgün tariften esinlenmiş olup ev tipi uygulamalara uygun biçimde geliştirilmiştir. Kıbrıs tatlısı, Kıbrıs mutfağına dayanan ve Anadolu mutfak kültürüyle bütünleşmiş bir tatlı olarak kabul edilir.

KIBRIS TATLISI TARİFİ

Kıbrıs tatlısının kalori değeri, kullanılan şeker miktarı, ceviz oranı ve porsiyon büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir. Standart ölçülerle hazırlanmış orta boy bir dilim Kıbrıs tatlısı ortalama 350 ila 400 kalori aralığında yer alır. Enerji değerinin büyük kısmı şerbetten gelen karbonhidratlar ve ceviz ile kremadan gelen yağlardan oluşur. Ev yapımında şerbet miktarı azaltıldığında toplam kalori düşürülebilir. Küçük porsiyonlar hâlinde tüketildiğinde günlük enerji dengesini zorlamaz. Tatlının soğuk servis edilmesi doygunluk hissini artırır ve kontrolsüz tüketime engel olur.

Kıbrıs Tatlısı Malzemeleri Kek Kısmı İçin 3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

1 paket kabartma tozu Bu tatlının kek yapısı un kullanılmadan hazırlanır. Galeta unu ve ceviz, kekin hem tok hem de nemli kalmasını sağlar. Şerbet İçin 2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Şerbet sade hazırlanır. Limon ya da farklı aroma eklenmez. Krema İçin 1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Krema soğuduktan sonra krem şanti eklenir. Bu aşama, tatlının üst katmanına hafiflik kazandırır. Kıbrıs Tatlısı yapılışında yumurtalar ve toz şeker geniş bir kapta köpük oluşana kadar çırpılır. Ardından sıvı yağ eklenir ve karıştırma işlemine devam edilir. Galeta unu, Hindistan cevizi ve ceviz ilave edilir. Kabartma tozu en son eklenerek karışım homojen hâle getirilir. Hazırlanan kek harcı, yağlanmış dikdörtgen borcama dökülür. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirilir. Kekin üzeri kızardığında fırından alınır ve oda sıcaklığında bekletilir. REKLAM Şerbetin Hazırlanışı Şeker ve su tencereye alınır. Kaynama başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatılır. Şerbet sıcak hâlde tutulur. Fırından çıkan kek ılık hâle geldiğinde sıcak şerbet üzerine gezdirilir. Şerbetin tamamı kek tarafından emilir.

Kremanın Hazırlanışı Süt ve toz şeker tencereye alınır. Orta ateşte sürekli karıştırılarak pişirilir. Kaynamaya başladıktan sonra vanilya eklenir ve ocaktan alınır. Krema tamamen soğuduktan sonra toz krem şanti ilave edilir ve mikserle çırpılır. Pürüzsüz kıvam elde edilir. Tatlının Birleştirilmesi Şerbeti çeken kek üzerine hazırlanan krema eşit biçimde yayılır. Üzeri spatula ile düzeltilir. Son aşamada bol Hindistan cevizi serpilir. Tatlı buzdolabında en az 3 saat dinlendirilir. Dinlenme süresi tamamlandığında dilimlenerek servis edilir. Servis Önerisi Kıbrıs tatlısı soğuk servis edildiğinde dokusu daha net hissedilir. Keskin bıçakla dilimlenmesi sunumu kolaylaştırır. Uzun süre bekledikçe lezzeti daha dengeli hâle gelir. Yoğun şerbetli tabanı ve yumuşak kremasıyla tek başına güçlü bir tat profili sunar; bu yapı, yanında seçilecek eşlikçilerin daha sade olmasını gerektirir. Taze demlenmiş Türk kahvesi, tatlının şeker dengesini ağızda toparlayan en uygun içeceklerden biridir ve kısa süreli acılığıyla damakta ferah bir his bırakır. Şekersiz ya da az şekerli çay da benzer etki sağlar ve kremalı yapının ağırlığını bastırmadan tatlıyı tamamlar.