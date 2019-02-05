Kıbrıs’lı çocuklar için de 'Sevimli Dostlar'

'Sevimli Dostlar' Youtube kanalındaki çizgi filmlerin gördüğü ilgi üzerine 'Sevimli Dostlar'ın BKM Mutfak tarafından sahneye konulan tiyatro oyunu da büyük ilgi görüyor. Bu yıl 200 kez sahnelenecek olan oyun 9 - 10 Şubat tarihlerinde Kıbrıs'ta çocuklarla buluşacak. Çocukların temel gereksinimlerini eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçlayan 'Sevimli Dostlar', 9 - 10 Şubat'ta BKM Mutfak organizasyonuyla Yakın Doğu Üniversitesi AKM Salonu'nda sahnelenecek.

Açıldığı günden bu yana ‘Sevimli Dostlar', Youtube'da günde 2,5 - 3 milyon kişi tarafından izleniyor. 'Sevimli Dostlar', İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Almanca, İtalyanca ve Arapça olarak yabancı ülkelerde de yayınlanıyor.