Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? 2024 Temmuz güncel kıdem tazminatı
Haziran enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında, toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı netlik kazanacak. Bilindiği gibi, kıdem tazminatı tavan oranı memur maaş zam oranı ile şekilleniyor. Bu kapsamda, kıdem tazminatı tavanı merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
Kıdem tazminatı tavanı gündeme geldi. Hatırlanacağı gibi, Ocak-Haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulanmıştı. Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihte netlik kazanacak. Peki, 2024 Temmuz güncel kıdem tazminatı açıklandı mı, ne kadar oldu? İşte 2024 Temmuz güncel kıdem tazminatı...
KIDEM TAZMİNATI TAVANI AÇIKLANDI MI?
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Kıdem tazminatı tavanı, 3 Temmuz'da memur ve emeklilerin zam oranıyla netleşecek. Zam oranı ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişecek.
KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?
Ocak-haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulandı. Yeni veriler için net rakamlar belli olunca haberimizde yer vereceğiz.