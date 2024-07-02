Kıdem tazminatı tavanı gündeme geldi. Hatırlanacağı gibi, Ocak-Haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulanmıştı. Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihte netlik kazanacak. Peki, 2024 Temmuz güncel kıdem tazminatı açıklandı mı, ne kadar oldu? İşte 2024 Temmuz güncel kıdem tazminatı...