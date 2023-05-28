Kiev Belediye Başkanı: Rusya, Ukrayna'nın başkentine İHA saldırısına bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

Kiev Belediye Başkanı: Rusya, Ukrayna'nın başkentine İHA saldırısına bulundu

Kiev Belediye Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'nın başkentine gece boyunca yeni insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğini ve en az bir kişinin öldüğünü söyledi.

Kiev Belediye Başkanı: Rusya, Ukrayna'nın başkentine İHA saldırısına bulundu
BBC TÜRKÇE
KievReuters

Jaroslav Lukiv | BBC News

Kiev Belediye Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'nın başkentine gece boyunca yeni insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğini ve en az bir kişinin öldüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, b'r İHA enkazının bir benzin istasyonunun yakınına düşmesi sonucu bir kişinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere 54 kamikaze İHA fırlattığını ve bunların 52'sinin düşürüldüğünü açıkladı.

Yetkililer, sadece Kiev'de 40'tan fazla insansız hava aracının düşürüldüğünü söyledi.

Bu bilgi bağımsız olarak doğrulanamadı.

Şubat 2022'de Ukrayna işgalini başlatan Rusya son haftalarda Kiev'e yönelik saldırılarını arttırarak başkentin savunmasını çökertmeye çalışıyor.

Pazar günü erken saatlerde, kuzeybatıdaki Volyn'den güneydoğudaki Dnipropetrovsk'a kadar Ukrayna'nın 12 bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi.

Kieve Belediye Başkanı Klitschko, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kiev sakinlerine "sığınaklarda kalmaları" çağrısında bulunarak İHA saldırı dalgaları ve "zor" bir gece yaşanacağı uyarısında bulundu.

Klitschko, başkentin farklı bölgelerinde en az iki yüksek binanın düşen İHA parçalarının isabet etmesi sonucu yandığını söyledi.

Kievli yetkililer ayrıca güneydeki Holosiyivsky bölgesindeki depoların da alev aldığını bildirdi.

Bazı yetkililer Rusya'yı, kent sakinleri 1500 yıl önce kentin kuruluş yıldönümü olan ve savaştan önce popüler bir bayram olan Kiev Günü'nü kutlamaya hazırlanırken Kiev'i kasıtlı olarak hedef almakla suçladı.

Kiev'in batısındaki Jotımır kentinde de patlamalar olduğu bildirildi.

Hava alarmı daha sonra başkentte ve ülke genelinde kaldırıldı.

Rusya son saldırılarında kamikaze İHA'larının yanı sıra bir dizi kruz (seyir) füzesi ve balistik füze kullanıyor.

'Ukrayna karşı saldırıya hazır'

Saldırılar, Ukrayna'nın yapması beklenen karşı saldırı öncesinde geldi.

Cumartesi günü Ukrayna'nın en üst düzey güvenlik yetkililerinden biri BBC'ye ülkenin böyle bir operasyon başlatmaya hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir "Putin'in işgalci güçlerinden toprakları geri almak için yapılacak bir saldırının yarın, yarından sonraki gün ya da bir hafta içinde" başlayabileceğini söyledi.

Ukrayna aylardır bir karşı saldırı planlıyordu. Ancak birliklerini eğitmek ve Batılı müttefiklerinden askeri teçhizat almak istedi.

Bu arada Rus güçleri de Ukrayna'nın güneydoğusunda ele geçirdikleri bölgelerde savunma hazırlıklarını sürdürüyor.

BBC'ye konuşan Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrei Kelin, ülkesinin "muazzam kaynaklara" sahip olduğunu ve henüz "en ciddi eylemini gerçekleştirmediğini" söyledi.

Kelin, Ukrayna'ya silah sevkiyatının savaşı şimdiye kadar görülmemiş seviyelere tırmandırma riski taşıdığı uyarısında bulundu ve "Elbette er ya da geç bu tırmanış, ihtiyacımız olmayan ve istemediğimiz yeni bir boyut kazanabilir" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ukrayna: Rusya'ya karşı saldırı başlatmaya hazırız
BBC Ukrayna: Rusya'ya karşı saldırı başlatmaya hazırız
Şartlı tahliye edilen rüşvet skandalı zanlısı Eva Kaili Avrupa Parlementosu’na geri dönmek istiyor
BBC Şartlı tahliye edilen rüşvet skandalı zanlısı Eva ...
ABD’de 2 milyar dolarlık rekor loto biletinin çalıntı olduğu iddiasıyla dava
BBC ABD’de 2 milyar dolarlık rekor loto biletinin çalıntı ...
Bu nasıl olay! Cep telefonunun alınmasına kızan öğrenci yatakhaneyi kundakladı: 19 ölü
BBC Cep telefonunun alınmasına kızan öğrenci yatakhaneyi ...
5 yaşındaki Suriyeli çocuk Hollanda'da tek başına bulundu
BBC 5 yaşındaki Suriyeli çocuk Hollanda'da tek başına ...
Yunanistan seçimleri: Miçotakis önde bitirdi, parlamento çoğunluğunu elde edemedi
BBC Miçotakis önde bitirdi, parlamento çoğunluğunu elde ...
G7'den Çin'e karşı 'ekonomik zorlama' eleştirisi ve 'riskten arındırma' hamlesi
BBC G7'den Çin'e karşı 'ekonomik zorlama' eleştirisi ve ...
Ukrayna lideri Zelenskiy, Bahmut'un yerle bir olduğunu, Rusya kontrolü ele geçirdiğini açıkladı
BBC Ukrayna lideri Zelenskiy, Bahmut'un yerle bir ...
İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreninde Kraliyet Ailesi hayranı protestocu sanılarak 13 saat gözaltında tutuldu
BBC Taç giyme töreninde gözaltına alınmıştı: ...
Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri sivillerin korunması için anlaşma imzaladı, ateşkeste uzlaşamadı
BBC Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri sivillerin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.