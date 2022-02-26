Kiev'deki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

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Türk vatandaşları, Ukrayna’nın başkenti Kiev’den Türk Büyükelçiliği tarafından otobüslerle tahliye ediliyor. Tahliye aşamasındaki ilk kafilede bulunan Türklerin, Polonya sınır kapısına ulaştığı bildirildi.

Türk vatandaşlarının Polonya, Moldova ve Bulgaristan üzerinden İstanbul’a geleceği ve yolculuğun yaklaşık 2 gün süreceği açıklandı.

TAHLİYE EDİLEN TÜRKİYE VATANDAŞLARI ANLATTI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Kiev'den otobüslerle tahliyesine başlanan Türk vatandaşlarından Sakaryalı iş insanı Asım Kayan, 3 otobüs yola çıktıklarını ve şu anda Jitomir bölgesine ulaştıklarını söyledi.

Ukrayna'da işletmeleri bulunan Sakaryalı iş insanı Asım Kayan, Jitomir'den AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin olayların gelişmeye başladığı ilk andan itibaren öncelikle Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının sağlıklı bir şekilde muhafaza ve sonrasından da tahliye edilebilmesiyle ilgili teyakkuzda bulunduğunu vurguladı.

Büyükelçilik binasında da vatandaşların orada imkanlar neticesinde misafir edilebilmesine çalışıldığını aktaran Kayan, "Sayın Dışişleri Bakanı'mız Mevlüt Çavuşoğlu'na da teşekkür ediyoruz, buradaki Türk vatandaşlarımızın tahliye edilme zorunluluğunu en içten bir şekilde takip etti ve bir organizasyon gerçekleşmiş oldu. Sağlıklı çalışmalar ile sonunda konvoy şeklinde otobüsler ve hazır olan vatandaşlarımız tahliye sürecine girdi." ifadesini kullandı.

"HAVADAN BOMBALAMA TEHLİKESİ"

Asım Kayan, TSİ 17.00'de Kiev'den hareket ettiklerini, şu anda 5 saatte 130 kilometre yol katettiklerini, Romanya sınırına yaklaşık 500 kilometre bulunduğunu belirterek "Kiev'den 3 otobüs yola çıktık. Jitomir bölgesine şu anda ulaştık. Kiev'den orta bölgeye doğru, oradan da Romanya'ya doğru bir hatta ilerliyoruz. Yollar Ukrayna askeri araçlarının kontrolünde." dedi.

Havadan bombalamaların tehlike oluşturduğunu aktaran Kayan şunları kaydetti:

"İnşallah daha ileri düzeyde bir bombalama olmaz. Üç otobüs insan şu anda bu güzergahtan Türkiye'ye ulaşabilme düşüncesinde, bu riskin içinde bulunmama düşüncesinde... Çünkü çocuklar var, aileler var. Tam olarak şiddetin ne zaman ne derece olacağıyla ilgili tereddütler vardı. 25 Şubat itibarıyla 3 otobüslük bir organizasyonla Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilik ve Başkonsolosluk yetkililerinin desteğiyle Türkiye'ye dönebilme imkanı oluşturuluyor. Buradan Romanya'ya geçiş, oradan Bulgaristan'a ve Kapıkule'den İstanbul'a geçiş şeklinde planlama var."

BAKAN BOZDAĞ: İNŞALLAH HER BİR VATANDAŞIMIZ SAĞ SAĞLİM GELECEKTİR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandığını bildirdi.

Bozdağ, sosyal medya hesabından, "Ukrayna'daki vatandaşlarımızı kurtarmak için karadan tahliyeler başlatıldı. İnşallah her bir vatandaşımız, sağ salim ülkemize getirilecektir. Bugün nerede darda bir Türk vatandaşı varsa onun yardımına koşan güçlü bir Türkiye vardır. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin." açıklaması yaptı.

ÖMER ÇELİK: HİÇBİR ZOR COĞRAFYADA VATANDAŞLARIMIZ TERK EDİLMEMİŞTİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "Tüm görevlilerimiz, vatandaşlarımız için 24 saat esasına göre görev başındadır. Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terk edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter'dan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bir televizyon programında Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışma gerçekleştirilmediği iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yalan siyasetinin duayen şebekesi bir kere daha sahneye çıktı. CHP sözcüleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarını küçük düşürmek için faaliyete başladı. Her zaman olduğu gibi 'yalan siyaseti' birkaç dakika içinde çöktü." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye, Libya, Mavi Vatan, Karabağ konularında devlete iftira atanların bir kere daha iftira faaliyetine başladığını ifade eden Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ama cesaret ve fedakarlıkla çalışan diplomatlarımız, MİT mensuplarımız, askerlerimiz her türlü zor koşulda görevlerini yapmaya devam ediyor. Yalan şebekesine rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Tüm görevlilerimiz, vatandaşlarımız için 24 saat esasına göre görev başındadır. Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terk edilmemiştir. Yalan şebekesi sadece kötülüğün resmini aynaya bakarak çizmektedir.

Hükümetimiz, Ukrayna krizini ve muhtemel etkilerini öngörmüş; Sayın Cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip Erdoğan güçlü diplomatik temaslarda ve girişimlerde bulunmuştur. Yalanlar devletimizi küçük düşürmez, yalnızca bu iftirayı ortaya atanlar küçük düşerler."