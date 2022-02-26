Kiev'deki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Son dakika: Ukrayna'daki Türkler için flaş karar! Tahliye... - Ukrayna Rusya savaşı haberleri
ABONE OL

Kiev'deki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Son dakika haberine göre Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Polonya sınır kapısına ulaştığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'daki Türkler için bakanlığımız devrede, karadan güvenli bölgelerden tahliye organize edildiğini söyledi

Son dakika: Ukrayna'daki Türkler için flaş karar! Tahliye... - Ukrayna Rusya savaşı haberleri
HABERTURK.COM / Ajanslar

Türk vatandaşları, Ukrayna’nın başkenti Kiev’den Türk Büyükelçiliği tarafından otobüslerle tahliye ediliyor. Tahliye aşamasındaki ilk kafilede bulunan Türklerin, Polonya sınır kapısına ulaştığı bildirildi.

Türk vatandaşlarının Polonya, Moldova ve Bulgaristan üzerinden İstanbul’a geleceği ve yolculuğun yaklaşık 2 gün süreceği açıklandı.

TAHLİYE EDİLEN TÜRKİYE VATANDAŞLARI ANLATTI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Kiev'den otobüslerle tahliyesine başlanan Türk vatandaşlarından Sakaryalı iş insanı Asım Kayan, 3 otobüs yola çıktıklarını ve şu anda Jitomir bölgesine ulaştıklarını söyledi.

Ukrayna'da işletmeleri bulunan Sakaryalı iş insanı Asım Kayan, Jitomir'den AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin olayların gelişmeye başladığı ilk andan itibaren öncelikle Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının sağlıklı bir şekilde muhafaza ve sonrasından da tahliye edilebilmesiyle ilgili teyakkuzda bulunduğunu vurguladı.

Büyükelçilik binasında da vatandaşların orada imkanlar neticesinde misafir edilebilmesine çalışıldığını aktaran Kayan, "Sayın Dışişleri Bakanı'mız Mevlüt Çavuşoğlu'na da teşekkür ediyoruz, buradaki Türk vatandaşlarımızın tahliye edilme zorunluluğunu en içten bir şekilde takip etti ve bir organizasyon gerçekleşmiş oldu. Sağlıklı çalışmalar ile sonunda konvoy şeklinde otobüsler ve hazır olan vatandaşlarımız tahliye sürecine girdi." ifadesini kullandı.

"HAVADAN BOMBALAMA TEHLİKESİ"

Asım Kayan, TSİ 17.00'de Kiev'den hareket ettiklerini, şu anda 5 saatte 130 kilometre yol katettiklerini, Romanya sınırına yaklaşık 500 kilometre bulunduğunu belirterek "Kiev'den 3 otobüs yola çıktık. Jitomir bölgesine şu anda ulaştık. Kiev'den orta bölgeye doğru, oradan da Romanya'ya doğru bir hatta ilerliyoruz. Yollar Ukrayna askeri araçlarının kontrolünde." dedi.

Havadan bombalamaların tehlike oluşturduğunu aktaran Kayan şunları kaydetti:

"İnşallah daha ileri düzeyde bir bombalama olmaz. Üç otobüs insan şu anda bu güzergahtan Türkiye'ye ulaşabilme düşüncesinde, bu riskin içinde bulunmama düşüncesinde... Çünkü çocuklar var, aileler var. Tam olarak şiddetin ne zaman ne derece olacağıyla ilgili tereddütler vardı. 25 Şubat itibarıyla 3 otobüslük bir organizasyonla Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilik ve Başkonsolosluk yetkililerinin desteğiyle Türkiye'ye dönebilme imkanı oluşturuluyor. Buradan Romanya'ya geçiş, oradan Bulgaristan'a ve Kapıkule'den İstanbul'a geçiş şeklinde planlama var."

BAKAN BOZDAĞ: İNŞALLAH HER BİR VATANDAŞIMIZ SAĞ SAĞLİM GELECEKTİR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandığını bildirdi.

Bozdağ, sosyal medya hesabından, "Ukrayna'daki vatandaşlarımızı kurtarmak için karadan tahliyeler başlatıldı. İnşallah her bir vatandaşımız, sağ salim ülkemize getirilecektir. Bugün nerede darda bir Türk vatandaşı varsa onun yardımına koşan güçlü bir Türkiye vardır. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin." açıklaması yaptı.

ÖMER ÇELİK: HİÇBİR ZOR COĞRAFYADA VATANDAŞLARIMIZ TERK EDİLMEMİŞTİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "Tüm görevlilerimiz, vatandaşlarımız için 24 saat esasına göre görev başındadır. Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terk edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter'dan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bir televizyon programında Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışma gerçekleştirilmediği iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yalan siyasetinin duayen şebekesi bir kere daha sahneye çıktı. CHP sözcüleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarını küçük düşürmek için faaliyete başladı. Her zaman olduğu gibi 'yalan siyaseti' birkaç dakika içinde çöktü." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye, Libya, Mavi Vatan, Karabağ konularında devlete iftira atanların bir kere daha iftira faaliyetine başladığını ifade eden Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ama cesaret ve fedakarlıkla çalışan diplomatlarımız, MİT mensuplarımız, askerlerimiz her türlü zor koşulda görevlerini yapmaya devam ediyor. Yalan şebekesine rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Tüm görevlilerimiz, vatandaşlarımız için 24 saat esasına göre görev başındadır. Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terk edilmemiştir. Yalan şebekesi sadece kötülüğün resmini aynaya bakarak çizmektedir.

Hükümetimiz, Ukrayna krizini ve muhtemel etkilerini öngörmüş; Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan güçlü diplomatik temaslarda ve girişimlerde bulunmuştur. Yalanlar devletimizi küçük düşürmez, yalnızca bu iftirayı ortaya atanlar küçük düşerler."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Ukraynalı siviller askerlik sırasında! 18 yaşında çocuklar var... - Ukrayna Rusya son haberler
DÜNYA Ukraynalı siviller askerlik sırasında
Polonya-Ukrayna sınırı sivillere kapatıldı
DÜNYA Polonya-Ukrayna sınırı kapatıldı
"Sınıra yığılan Rus askerlerinin yarısı Ukrayna'da"
DÜNYA Pentagon: Sınıra yığılan Rus askerlerinin yarısı ...
The Simpsons'tan Ukrayna'ya destek
DÜNYA The Simpsons'tan Ukrayna'ya destek
Rusya’da Twitter ve Kremlin'in resmi sitesinde erişim sorunu
DÜNYA Rusya’da Twitter ve Kremlin'in resmi sitesinde erişim ...
Ukrayna Büyükelçiliği açıkladı: Rus konvoyu böyle vuruldu
DÜNYA Ukrayna Büyükelçiliği açıkladı: Rus konvoyu böyle ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başkanı Zelenskiy ile görüştü: Bir an evvel... - Ukrayna Rusya haberleri
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Son dakika haberi: ABD harekete geçti! Ukrayna ordusuna 350 milyon dolarlık yardım...
DÜNYA ABD'den Ukrayna ordusuna askeri yardım!
SON DAKİKA | Kremlin açıkladı: Ukrayna müzakereyi reddetti, Rus ordusu atağa kalktı! Ukrayna Rusya savaşı son durum haberleri
DÜNYA Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti, ordumuz yeniden ...
Estonya ve Çekya düğmeye bastı! Son dakika haberleri: İki ülke hava sahasını Rusya'ya kapattı! - Rusya Ukrayna savaşı son durum
DÜNYA İki ülke hava sahasını Rusya'ya kapattı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.