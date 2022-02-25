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Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Türkiye’ye tahliyesine başlanıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuya ilişkin olarak, "

Türk vatandaşları tahliye ediliyor
Türk vatandaşları tahliye ediliyor
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İHA

Türk vatandaşları, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından tahliye edilmeye başlanıldı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının 2 otobüsle karayolları üzerinden Türkiye’ye tahliye edildiğini açıkladı.

Türkiye’den iş seyahati amacıyla geldiği Ukrayna’da mahsur kalan Tayfun Aydın, tahliye hakkında, “Türk Konsolosluğunda 2 gün kaldık. Bugün 2 otobüs geldi ve Kiev’den yola çıktık. Otobüsle Romanya üzerinden Türkiye'ye, İstanbul’a gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: YARINDAN İTİBAREN HIZ VERECEĞİZ

"Kara yoluyla vatandaşlarımızı taşıma kararı aldık" diye konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yarından itibaren tahliyelerimize hız vereceğiz" ifadelerini kullandı.

NTV televizyon kanalına konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Tahliye için 2 bin 500 vatandaşımız başvuru yaptı. Çatışma öncesi 20 bin vatandaşımız vardı, şimdi 15-16 bin vatandaşımız var" şeklinde konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "OECD'de de bazı kararlar alınacağını öğrendik" derken, "Batının iyi bir sınav vermediği ortada. Bu saldırı önlenseydi iyi bir sınav verilmiş olurdu" ifadelerini kullandı.

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