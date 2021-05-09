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Otomobil yokuş aşağı kaydı! İnsanlar saniyelerle kurtuldu

İstanbul Arnavutköy'de el freni çekilmeyen araç yokuş aşağı kayarken, vatandaşlar son saniyede kurtuldu. Araç park halindeki bir araca ve iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Otomobilin sahibi “Mahalleden birileri komplo kurmuş olabilir" dedi

KIL PAYI! Son dakika: Otomobil yokuş aşağı kaydı! İnsanlar saniyelerle kurtuldu
DHA

Arnavutköy'de sürücüsünün el frenini çekmeden sokağa park ettiği iddia edilen otomobil, hızla sokaktan aşağı kaydı. Yokuş aşağı kayan sürücüsüz otomobil, önce park halindeki bir otomobile, ardından bir iş yerinin duvarına çarptı. Metrelerce sonra bir fabrikanın duvarına çarparak durabilen otomobilin geçtiği sokaktan saniyeler önce yürüyen vatandaşlar olası bir kazadan kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Otomobili kayan sürücü ise, “Mahalleden birileri komplo kurmuş olabilir" dedi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy, İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sedat Özeren, otomobilini el frenini tam çekmeden sokaktaki dik yokuşa park edip evine gitti. Bir süre sonra otomobil yokuş aşağı kaymaya başladı. Hızla yokuş aşağı kayan otomobil, önce park halindeki bir otomobile, ardından bir iş yerinin duvarına daha sonra ise bir fabrikanın duvarına çarparak durabildi.

Kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobilde ve çarptığı araçta hasar oluştu.

OTOMOBİL SAHİBİNDEN KOMPLO İDDİASI

Kayan otomobilin sürücü Sedat Özeran, “Biz aracımızı aldık yukarıya park ettik, önce direğe çarptı sonra bir araca çarptı, araç pert olmuş durumda anlayamadık. Araba şu anda yeni servisten çıktı, neden böyle olduğunu anlayamadık ama gereken testlerini yaptıracağız. Fren mi boşaldı yoksa mahalleden biri bize komplo mu kurdu, ne yaptı bilmiyorum. Biz evdeydik bir baktık ki bağırtı, çığırtı araba burada" dedi.

GELİR GELMEZ HEMEN ARABANIN KAPISINI AÇIP EL FRENİNİ ÇEKTİ

Yokuş aşağı kayan otomobilin çarptığı park halindeki otomobilin sahibi Yılmaz Bostancı da, “Araç dimdik yokuştan gelince sanki 100-150 ile geliyormuş gibi oldu. Geldi orda kasise vurdu, daha sonra geri geri bizim arabamıza vurdu ve aşağıya gitti. Arabanın içerisinde hiç kimse yoktu bomboştu içi. Sahipleri yarım saat sonra falan geldi, gelir gelmez hemen arabanın kapısını açıp el frenini çekti" ifadelerini kullandı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaralanma ve ölüm olayının gerçekleşmediği kazaya ait görüntüler ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yoldan geçen kişilerden saniyeler sonra otomobil hızla geliyor ve duvara çarparak durabiliyor.

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