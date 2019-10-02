Kılıç'tan 'En Uzun Gece'

Orhan Kılıç, senaryosunda ve yönetmenliğinde kendi imzası bulunan 'En Uzun Gece' adlı sinema filmiyle çok yakında beyazperdedeki yerini alacak. İlk projesinde oyuncu olarak da katkıda bulunan ve 'Fırtına' lakaplı baş komiser 'Murat' karakterine hayat veren Orhan Kılıç'a Eda Erol eşlik etti. Umut Özkan, Gamze Dar, Murat Aydın, Ayça Denker, Ece Müderrisoğlu, Serkan Kuşari, Mustafa Yılmaz ve Bülent Aydoslu'nun da kadrosunda yer aldığı 'En Uzun Gece'de mülteci sorunlarından uyuşturucu baronlarına ve organ mafyasına kadar birçok konu işleniyor. 'En Uzun Gece' 18 Ekim 2019'dan itibaren sinema izleyicisi ile buluşacak.

Filme çok inandığını belirten Orhan Kılıç: "Birçok yetenekli isimle başarılı bir film yaptığımıza inanıyorum. Filmde her şeyden önce iyinin ve kötünün savaşında doğru kalınabileceğini bizlere gösteren ve umut ettiren kahraman bir baş komiserle tanışacağız. Ekibe ve hem ekibin hem de hikayemizin tamamlayıcı parçası olan seyircimize şimdiden teşekkür ederiz" dedi.