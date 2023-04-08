Kılıçdaroğlu: 'İkizler burcu musun' diye sorulmayacak

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sorulmayacak sorular kanunu çıkartacağım. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım" dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir TikTok videosu paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Tiktok videosunda, "Cumhurbaşkanı olduğumda torpile, kayırmaya son vereceğim. Sadece bu kadar değil; 'Evli misin', 'Bekar mısın', 'Açık mısın', 'Kapalı mısın', 'Çocuk yapacak mısın' ve 'İkizler burcu musun?' 14 Mayıs'tan sonra bu sorular tarihe karışacak. Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkartacağım. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım" dedi.