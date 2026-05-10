        Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik saldırıya karışan kişiyle görüştü | Son dakika haberleri

        Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik saldırıya karışan kişiyle görüştü

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde kendisine yönelik saldırıya karışan Yakup Karakoç ile bir araya geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 17:20 Güncelleme:
        Kılıçdaroğlu'ndan helallik istedi
        Ankara'nın Çubuk ilçesinde 21 Nisan 2019 tarihinde Şehit Piyade Er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreni sırasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki partililer, tören alanında fiziki saldırıya uğradı.

        DHA'nın haberine göre sopa ve taşların da kullanıldığı saldırıya karışan Yakup Karakoç'un Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı an çekilen fotoğraf akıllarda kaldı. Karakoç, olaya ilişkin açılan davada 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Yakup Karakoç, aradan geçen 7 yılın ardından, Kılıçdaroğlu'nu geçen hafta çalışma ofisinde ziyaret etti. Ziyarette Karakoç'un, Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek helallik istediği belirtildi. Ziyarete ilişkin görüntüler sanal medyada paylaşıldı. Ziyarette Karakoç pişmanlığını dile getirirken, Kılıçdaroğlu, "Kin şeytana özgü bir kavramdır. Niye kin tutuyoruz? Birbirimizi seveceğiz" dedi.

        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi'ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
