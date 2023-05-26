Kılıçdaroğlu'ndan kart borcu vaadi

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün gece vatandaşlara yolladığı SMS ve sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kredi kartı borçlarına ilişkin yeni bir vaatte bulundu.

İktidara gelmesi durumunda kredi kartları borçları için çözüm üreteceğini belirten Kılıçdaroğlu kredi kartı borçlarının Hazine tarafından devralınacağını belirtti. Bunun ardından kredi kartı borçlarının faizinin tamamen silineceğini , anapara ödemelerinin ise 36 taksitte alınacağını ifade etti.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 25, 2023