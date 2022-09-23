CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grubu'nun 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışına katıldı.
Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, "Bu ülkeyi seven insanların, gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor buna inanın. Ve yine buna inanın bu mücadelede halk düşmanlarını birlikte yeneceğiz ve özgürlük, doğruluk, adalete susamış halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz. Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz?" şeklinde konuştu.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIM
CHP liderinin bu açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 23, 2022
Paylaşımında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu etiketleyen İmamoğlu, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım" ifadelerini kullandı.
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 23, 2022
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu etiketleyip, "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım" mesajını paylaştı.
Fotoğraflar: AA
YORUMLAR