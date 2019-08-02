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Kılıçdaroğlu'nun uçağı Trabzon'a güçlükle indi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu uçak hava muhalefeti nedeniyle Trabzon'a ikinci denemesinde inebildi. Kentte şiddetli yağışlar sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken bu durumdan havalimanı da olumsuz etkilendi

Sağanak yağış etkili oluyor

 

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Türk Hava Yolları'na ait TK 7060 uçuş numaralı Ankara-Trabzon uçağının yoğun hava muhalefeti nedeniyle Trabzon'a ikinci denemesinde inebildiği öğrenildi. 

Karadeniz gezisine çıkan Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu uçak havalimanına aşırı yağmur nedeniyle pas geçmek zorunda kaldı. Uçak ikinci denemesinde alana indi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu karayoluyla Trabzon'dan Rize'ye hareket etti.Kılıçdaroğlu. Karadeniz'deki ilk ziyaretini Fındıklı Belediyesi'ne yapacak.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kentte bu sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrasında Ortahisar ilçesinin doğu kesimindeki yollar göle döndü.
Pelitli ve havalimanı mevkiinde etkili olan yağış sonrasında havalimanına giden yollar göle döndü, araçlar güçlükle ilerleyebildi. Trafik durma noktasına gelirken, trafik polisleri trafik akışını sağlamak için yoğun çaba sarfetti. Yağışların gün boyu etkili olması beklenirken, Karayolları ekipleri bölgedeki suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcıyor.

 

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