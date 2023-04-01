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Kılıçdaroğlu: Saygısızlık benim varoluşuma aykırı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'seccade' tartışmalarıyla ilgili, "Sadece iki kelime edeceğim. Kalabalıktı, yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi operasyon yapıyorlar. Ben ve ailem çocuklarımız hiçbir kutsala saygısızlık etmez. Bu benim hayat görüşüme ve varoluşuma aykırı. Bu operasyondan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Saygısızlık benim varoluşuma aykırı
HABERTURK.COM

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin düzenlediği iftar programına katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ev sahibi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dünden beri yapılan operasyonla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. İftar organizasyonu gerçekleştirdiğimiz restoranda oldu bu olay. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Ben kimseyi kırmam. Öyle bir alışkanlığım da yoktur. Öyle yetişmedim. Herkesi kucaklarım. Herkese saygı duyarım.

Salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. O kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm, bunu ifade edeyim. Ben ve ailem çocuklarımız hiçbir kutsala saygısızlık etmez. Bu benim hayat görüşüme ve varoluşuma aykırı. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum."

Daha sonra konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Nasıl yönetildiğiniz önemlidir. Bizim demokrasi anlayışımızda ve inancımızda yönetimin temelini adalet oluşturur. Adaletin olmadığı yerlerde huzur olmaz. Adaletin olmadığı yerde Sayın Kramollaoğlu'nun ifade ettiği gibi, kucaklaşma olmaz. Adaletin olmadığı yerde bereket olmaz. Devletin dini adaletse, her birimiz tek tek adalet için mücadele etmek zorundayız. Bugün yaşadığımız problemlerin tamamı, adaletsizlikten kaynaklanıyor.

Adalet sadece mahkeme salonlarında tecelli etmez. Kul hakkı büyük bir adaletsizliktir ve mücadele etmek gerekiyor. Vicdanımızın bize bir şeyler söylemesi gerekiyor. Adaletin sağlanması için 6 lider bir aradayız. Bedeli ne olursa olsun adaleti bu ülkeye mutlaka getireceğiz. Söz verdik, sözümüzün arkasında duracağız.

Aklımızı kullanmalıyız. Akıl bereket için, birlik için çalışmalı. Her evde huzurun olduğu bir Türkiye inşa edeceğiz.

Rahmetli Erbakan'ın çok sık kullandığı bir söz vardır, onunla konuşmamı bitireyim: Hak gelecek, batıl zail olacak. Herkes buna inansın"

İMAMOĞLU: YENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Millet İttifakı'nın Türkiye'de yeni bir siyaset anlayışını hakim kılmak için yoğun bir uğraş verdiğini belirtirken, "15 Mayıs'ta devlet kendilerinin zanneden bir avuç insan, yeni hayatlarına adım atacak" diye konuştu.

Daha sonra kürsüye çıkan ev sahibi Karamollaoğlu, "Tabii ev sahibi partimizin İstanbul İl Başkanı olsa da biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu da ev sahibi olarak görüyoruz ve aramızda olmasından çok büyük memnuniyet duyuyoruz. 15 Mayıs sabahı sadece cumhurbaşkanı değişmeyecek; ülkemiz de bir bütün olarak yeni bir döneme başlayacak. Siyasi partiler birbirlerinin düşmanı değildir. Sadece rakiptir. Bunu hep söyledik ve söylemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

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