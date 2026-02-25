Canlı
        Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu, Soylu'ya tazminat ödeyecek | Son dakika haberleri

        Kılıçdaroğlu, Soylu'ya tazminat ödeyecek

        Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Kemal Kılıçdaroğlu ile Süleyman Soylu arasında karşılıklı açılan manevi tazminat davasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı. İstinaf mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nun açtığı 10 kuruşluk manevi tazminat davasını reddetti. Soylu'nun karşı davasını ise kısmen kabul ederek 10 bin lira manevi tazminata hükmetti

        Giriş: 25.02.2026 - 20:56
        Kılıçdaroğlu, Soylu'ya tazminat ödeyecek

        Dava süreci, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 13 Mayıs 2021 tarihli sosyal medya paylaşımı ve 19 Mayıs 2021'de katıldığı televizyon programındaki açıklamaları sonrası başladı. Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu ifadelerin kişilik haklarını zedelediğini ileri sürerek her bir açıklama için 5'er kuruş olmak üzere toplam 10 kuruş manevi tazminat talep etti. Kılıçdaroğlu ayrıca konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "5 paralık adama 5 kuruşluk dava açtık" dedi.

        Süleyman Soylu ise sözlerinin siyasi eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Bununla birlikte, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını belirterek 20 bin TL'lik karşı dava açtı.

        Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, tarafların sözlerini siyasi tartışma kapsamında değerlendirerek hem Kılıçdaroğlu'nun açtığı davayı hem de Soylu'nun karşı davasını reddetti.

        Dosyayı yeniden inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, Soylu'nun açıklamalarının sert ve incitici nitelikte olmakla birlikte siyasi tartışma bağlamında ifade özgürlüğü sınırları içinde kaldığına hükmetti. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun açtığı 10 kuruşluk dava esastan reddedildi.

        Ancak mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun dava sonrasında yaptığı bazı açıklamaların eleştiri sınırlarını aştığı ve Soylu'nun kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği kanaatine vardı. Bu kapsamda, 10 bin lira manevi tazminatın 28 Mayıs 2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Kılıçdaroğlu'ndan alınarak Soylu'ya ödenmesine karar verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

