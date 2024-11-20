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        Arazi kavgasında 2 kardeş yaşamını yitirdi

        KİLİS'de iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:13 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:15
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        Arazi kavgasında 2 kardeş yaşamını yitirdi
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        KİLİS'de iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Musabeyli'ye bağlı Haydarlar köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Polat ve Aytekin aileleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar Fatih Polat (37) ve kardeşi Mustafa Polat'a (34) isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fatih Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Polat ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Polat acil serviste doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için köyde yoğun önlem aldı. Olaya ilişkin 2 şüphelinin arandığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

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