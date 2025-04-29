Kilis'te, PKK şüphelisi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu E.H.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiğini belirledi. Ekipler yaptığı araştırma sonunda şüpheliyi gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

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