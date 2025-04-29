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        Kilis'te, PKK şüphelisi tutuklandı

        KİLİS'te, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 17:44 Güncelleme: 29.04.2025 - 17:50
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        Kilis'te, PKK şüphelisi tutuklandı
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        KİLİS'te, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu E.H.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiğini belirledi. Ekipler yaptığı araştırma sonunda şüpheliyi gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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