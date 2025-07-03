Bakan Kacır: Yeşil dönüşüme öncülük edecek projelere 2 milyon TL destek vereceğiz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında, 15 kalkınma ajansının teklif çağrılarını ilan ederek, “Girişimciler ile kooperatifler ve üretici birliklerinin de yararlanacağı Hızlandırıcı Hibe Desteği Programlarıyla yeşil dönüşüme öncülük edecek ve yeni istihdam oluşturacak iş fikirleri ve yatırımlar hayata geçirilecek. Bu kapsamda, proje başına 2 milyon liraya kadar destek vereceğiz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis’te ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Milletvekilleri ve yerel yöneticilerin de eşlik ettiği Bakan Kacır, Vali Tahir Şahin’den Kilis’te yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Kacır, son olarak Organize Sanayi Bölgesi’nde ‘Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi İmza Töreni’ne katıldı.

12 projenin açılışının yapıldığı törende konuşan Bakan Kacır, Kilis’e yeni eserler kazandırmanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek, “GAP Bölge Kalkınma İdaremiz ve İpekyolu Kalkınma Ajansımız destekleriyle hayata geçirilen; tekstilden kültür turizme, tarımsal altyapıdan gıda sanayine ve sosyal girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede, 12 yeni projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle, şehrimizde hayata geçireceğimiz 4 projenin de imzasını atıyoruz. Kilis’in kalkınmasına değer katacak projelerin şehrimize, Kilislilere ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

‘81 İLİMİZİN TAMAMINI YENİ PROJELERLE İLMEK İLMEK DOKUYORUZ’ Yapılan planlı çalışmalar ve istikrar ile son 23 yıl içerisinde milli gelirin 236 milyar dolardan 1,3 trilyon dolara yükseldiğini söyleyen Bakan Kacır, “Kişi başı milli gelirde 15 bin doları yakaladık. Planlı sanayi alanları, nitelikli insan kaynağı ve güçlü lojistik bağlantılarıyla ülkemizi küresel üretim üssü konumuna taşıdık. Artık kendi SİHA’larını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını tasarlayan ve üreten bir ülkeyiz. Milletimizin 60 yıllık yerli ve milli otomobil hayalini; elektrikli ve akıllı aracımız Togg’la gerçeğe dönüştürmüş bir ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; yüksek teknoloji ve katma değer üreten, refahı yurt sathına daha dengeli yayılmış ve topyekun kalkınmış Türkiye hedefiyle 81 ilimizin tamamını yeni projelerle ilmek ilmek dokuyoruz. Başlattığımız büyük kalkınma seferberliğine tüm şehirlerimizi dahil ediyoruz” diye konuştu. Kilis’te yapılacak imalat sanayi yatırımlarında istihdam edilecek çalışanların SGK işveren paylarını 12 yıl boyunca bakanlık olarak karşılayacaklarını belirten Bakan Kacır, “10 yıl süreyle de çalışanlarımız için sigorta pirimi desteği sağlıyoruz. Şehrimizde yapılacak imalat sanayi yatırımlarında kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar, 11,5 puan faiz/kar payı desteği sunuyoruz. Tüm bu çabalar, Anadolu’nun; bu kadim toprakların, yatırımla ve üretimle yeniden ayağa kalkması için” dedi.