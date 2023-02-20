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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis Valiliğinden Hatay merkezli depremle ilgili açıklama:

AA

Kilis Valiliğinden Hatay merkezli depremle ilgili açıklama:

KİLİS (AA) - Kilis Valiliği, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremde Musabeyli ilçesinde bir ahırda çökme olduğunu, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatay'da meydana gelen depremin Kilis'te de hissedildiği belirtildi.

Ağır hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği vurgulanan açıklamada, "İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Sadece Musabeyli ilçemizde cami minaresinde çatlama ve bir ahırda çökme meydana gelmiş, hayvanlar zarar görmemiştir. Ağır hasarlı binalardan uzak durulması önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

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