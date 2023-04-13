Kilis'te kavga ihbarına giden polislere taraftarlardan sürpriz kutlama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KİLİS (AA) - Kilis'te bir grup taraftar, kavga ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri için sürpriz etkinlik gerçekleştirdi.



Ultraslan Taraftarlar Grubu üyeleri, Doğan Güreş Paşa Bulvarı'nda, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik planladı.



112 Acil Çağrı Merkezini arayan taraftarlar, bulvarda kavga olduğu ihbarında bulundu. Grup, ihbar adresine gelen ekipleri meşalelerle karşıladı.



Taraftarlar, çiçek hediye ettikleri polislerle pasta kesti.



Ultraslan Taraftar Grubu Kilis Temsilcisi Selim Özmen, "Polislerimizin bu zorlu süreçte bir nebze de olsa yüzlerini güldürmek için organizasyon tertip ettik. Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.