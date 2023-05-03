Kilis'te amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi destek

KİLİS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı kapsamında Kilis'teki amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi destek yapıldı.

Vali Recep Soytürk, Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Türkiye'deki tesisleşmenin önemine değindi.

Bu anlamda kentte önemli yatırımlar yapıldığını belirten Soytürk, "Bundan 15, 20 yıl önce hakikaten Türkiye'deki tesisleşmede bugünkü durum hayal bile edilemezdi. Önce tesis lazım, çok şükür her ilimizde, her ilçemizde müthiş hizmetler yapıyoruz. Gençlik merkezleri, kapalı spor salonları, yüzme havuzları.. Çok şükür ilimizde de örnek bir yüzme havuzumuz var, gençlik merkezimiz var, kapalı spor salonumuz var, stadyumumuz var, bunlar önemli şeyler." dedi.

Valilik ve belediye olarak amatör spor kulüplerine destek verdiklerini ifade eden Soytürk, "Bugün amatör spor kulüplerine bir nakdi yardımda bulunacağız. Özel İdare olarak biz hemen hemen her yıl ayni yardımlar da yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve bu yardımların yerli yerinde kullanılarak Türk sporuna, Kilisli sporculara fayda sağlamasını diliyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan da bakanlık olarak her yıl geleneksel olarak spor kulüplerine düzenli yardımlar yaptıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından 35 amatör spor kulübüne toplam 795 bin lira olan nakdi yardım çekleri ilgililere takdim edildi.

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