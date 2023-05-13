Kilis'te bazı okulların bahçesine kuş yuvası yerleştirildi

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KİLİS (AA) - Kilis Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerle okulların bahçesindeki ağaçlara kuş yuvası yerleştirdi.



Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, kuşların doğal yaşamda barınma ve doğal etkenlerden korunması amacıyla kuş yuvaları hazırladı.

Ekipler, kuş yuvalarını öğrencilerle birlikte Polateli ilçesindeki Belenözü ve Yılanca ilkokulları ile Musabeyli ilçesindeki Fericek İlkokulu'nun bahçesindeki ağaçlara yerleştirdi.

Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan jandarma, günün anısına da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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