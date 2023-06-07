Kilis'te traktör sürücülerine eğitim verildi

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KİLİS (AA) - Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi" kapsamında 775 sürücüye güvenli traktör kullanımı eğitimi verildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekiplerinin "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi" kapsamında traktör ve tarım araçlarının karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını en aza indirmek, traktör kullanıcılarını bu konuda bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak, can ve mal kaybını önlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, merkez, Musabeyli ve Polateli ilçelerine bağlı 19 köyde güvenli tarım konusunda sürücülere seminer düzenlendi, 775 traktör ve tarım aletleri sürücüsüne eğitim verildi.

Bilgilendirme amacıyla 710 broşür dağıtan ekipler, 35 traktör römorkuna reflektör taktı.

Kent genelinde traktör ve tarım aletleri kullanıcılarına yönelik trafik eğitimleri devam edecek.

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