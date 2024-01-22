AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Polat partililerle bir araya geldi AK Parti'den Kilis Belediye Başkanlığına aday gösterilen Reşit Polat, "Size söz veriyorum, bugüne kadar alınmış en yüksek oyla belediye başkanlığını kazanacağız." dedi.

AK Parti'den Kilis Belediye Başkanlığına aday gösterilen Reşit Polat, "Size söz veriyorum, bugüne kadar alınmış en yüksek oyla belediye başkanlığını kazanacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda adaylığı açıklanan Polat, kente gelişinde Hacı Mustafa Cümbüş Camisi önünde partililer tarafından karşılandı.

Polat, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nden kent merkezine kadar yürüdü.

Yürüyüşte vatandaşlara karanfiller atan Polat, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinde partililerle buluştu.

Polat, buradaki konuşmasında, göreve gelmesi halinde Kilis'i hak ettiği belediyecilik hizmetleriyle yöneteceğini belirtti.

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren girdiği tüm seçimlerden başarıyla çıktığını, bir yenisini 31 Mart'ta ekleyeceklerini ifade eden Polat, "Size söz veriyorum, bugüne kadar alınmış en yüksek oyla belediye başkanlığını kazanacağız. Bugün itibarıyla teşkilatla birlik içerisinde çalışacağız. Seçimleri kazanarak Kilislilerin her zaman emrinde olacağız." diye konuştu.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ise Polat'ın büyük bir coşkuyla karşılandığını ifade ederek, bu sevgi gösterisinin 31 Mart'ta nasıl bir başarı elde edileceğine işaret ettiğini vurguladı.

Programa Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ile çok sayıda partili katıldı.