Kilis'te 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda 5-12 Haziran arasında yapılan çalışmalarda 9 hırsızlık olayına ilişkin 7 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K. ile İ.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ele geçirilen 2 küçükbaş koyun, 1 akü, 1 hoparlör, 1 cep telefonu sahiplerine teslim edildi.
Ayrıca suçta kullanıldığı tespit edilen 10 bin TL nakit para adli birimlere teslim edildi.
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