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        Kilis'te 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:49 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:49
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        Kilis'te 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda 5-12 Haziran arasında yapılan çalışmalarda 9 hırsızlık olayına ilişkin 7 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K. ile İ.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ele geçirilen 2 küçükbaş koyun, 1 akü, 1 hoparlör, 1 cep telefonu sahiplerine teslim edildi.

        Ayrıca suçta kullanıldığı tespit edilen 10 bin TL nakit para adli birimlere teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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