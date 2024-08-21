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        Kilis'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Kilis'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 18:41 Güncelleme: 21.08.2024 - 18:46
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        Kilis'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Kilis'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.Y. yönetimindeki 27 BTG 47 plakalı hafif ticari araçla C.Ş. idaresindeki 79 DL 069 plakalı motosiklet Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki A.K, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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