Kilis'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Kilis'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kilis'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.Y. yönetimindeki 27 BTG 47 plakalı hafif ticari araçla C.Ş. idaresindeki 79 DL 069 plakalı motosiklet Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki A.K, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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