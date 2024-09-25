Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Zeytin hasadında geç kalınmaması uyarısı

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, üreticilere kaliteli zeytin ve zeytinyağı için kasım ayı sonuna kadar hasat yapması uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:27 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeytin hasadında geç kalınmaması uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, üreticilere kaliteli zeytin ve zeytinyağı için kasım ayı sonuna kadar hasat yapması uyarısında bulundu.

        Şekeroğlu, AA muhabirine, son yıllarda tescilli Kilis zeytinyağında ve zeytincilikte çok ciddi adımlar atılmaya başlandığını söyledi.

        Zeytin ve zeytinyağı sezonu hazırlıklarının başladığını aktaran Şekeroğlu, Kilis'te yağlık zeytinden yüksek verim ve kalite elde edilmesi için erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı üretimi yapılması gerektiğini kaydetti.

        - Zeytinyağı üreticilerine tavsiyeler

        Zeytinyağı üretimi için hasadın normalde 15 Eylül'den sonra başladığını belirten Şekeroğlu, kentte hasadın aralık ayı sonuna kadar sürdüğünü ifade etti.

        Şekeroğlu, şu bilgileri verdi:

        "Oylum Höyük'te 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdeklerinin bulunmasıyla zeytinin ana vatanı olduğu bilimsel olarak da kanıtlanan Kilis'te, zeytin hasat sezonu yaklaşıyor. Şu anda yeşil zeytinler salamuralık olarak toplanıyor ve önümüzdeki günlerde erken hasat zeytinyağı için hasada başlanacak. Bu durumda üreticilerimizi uyarmamız gerekiyor. Erken hasat zeytinyağı üretimi yapılırken özellikle zeytinin gelişmesine çok dikkat etmek gerekiyor. İklim şartlarına bağlı olarak da erken hasat zeytinyağı üretimi için bölgemizde en uygun tarihin 15 Ekim'den başlayıp, 15 Kasım'a kadar olduğunu bugüne kadar yaptığımız bilimsel çalışmalarla ortaya koyduk. Bu anlamda üreticilerimiz çok daha erken dönemlerde zeytini hasat ettiklerinde daha düşük oranda zeytinyağı alacaklar ve bu zeytinyağı polifenolik maddeler bakımından zengin olsa da yağda odunsu bir aroma ortaya çıkaracak, bu durumda zeytinyağı kalitesinde ciddi sıkıntılar yaşanacak."

        - 10 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor

        Dünyada tane zeytinden en fazla yağ elde edilen yerlerden birinin Kilis olduğuna işaret eden Şekeroğlu, bu yıl 10 bin ton zeytinyağı rekoltesi beklendiğini kaydetti.

        Sıcaklıkların ilerleyen süreçte düşüşe geçmesinin zeytin rekoltesini olumsuz etkileyeceğine işaret eden Şekeroğlu, üreticilere şu uyarılarda bulundu:

        "Kilis'te zeytinyağı üretimi için zeytin hasadı genelde kasım ve aralık aylarında yapılıyor. Hasadın çok geç yapılmaması konusunda üreticimizi uyarmak istiyoruz. Çünkü bilimsel çalışmalar ve çeşitli bilim insanları bu yıl kışın biraz daha etkili ve uzun geçeceğini belirtiyor. La Nina etkisiyle bu sene yağışların erken başlaması, kasım ve aralık ayında yoğun yağışların olması zeytin hasadını, kalitesini olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla üreticimize programlarını özellikle kasım ayı sonuna kadar yapmalarını öneriyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Kilis'te devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
        Kilis'te devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Kilis'te "Türkiye Buluşmaları" etkinl...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Kilis'te "Türkiye Buluşmaları" etkinl...
        Kilis'te Ahilik Haftası kutlamaları başladı
        Kilis'te Ahilik Haftası kutlamaları başladı
        Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde yeni akademik yıl törenle başladı
        Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde yeni akademik yıl törenle başladı
        Kilis Belediyespor yönetimi basınla buluştu
        Kilis Belediyespor yönetimi basınla buluştu
        Kilis Valisi Tahir Şahin'den19 Eylül Gaziler Günü mesajı
        Kilis Valisi Tahir Şahin'den19 Eylül Gaziler Günü mesajı