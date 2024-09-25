Zeytin hasadında geç kalınmaması uyarısı

İBRAHİM ÖZCAN - Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, üreticilere kaliteli zeytin ve zeytinyağı için kasım ayı sonuna kadar hasat yapması uyarısında bulundu.

Şekeroğlu, AA muhabirine, son yıllarda tescilli Kilis zeytinyağında ve zeytincilikte çok ciddi adımlar atılmaya başlandığını söyledi.

Zeytin ve zeytinyağı sezonu hazırlıklarının başladığını aktaran Şekeroğlu, Kilis'te yağlık zeytinden yüksek verim ve kalite elde edilmesi için erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı üretimi yapılması gerektiğini kaydetti.

- Zeytinyağı üreticilerine tavsiyeler Zeytinyağı üretimi için hasadın normalde 15 Eylül'den sonra başladığını belirten Şekeroğlu, kentte hasadın aralık ayı sonuna kadar sürdüğünü ifade etti. Şekeroğlu, şu bilgileri verdi: "Oylum Höyük'te 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdeklerinin bulunmasıyla zeytinin ana vatanı olduğu bilimsel olarak da kanıtlanan Kilis'te, zeytin hasat sezonu yaklaşıyor. Şu anda yeşil zeytinler salamuralık olarak toplanıyor ve önümüzdeki günlerde erken hasat zeytinyağı için hasada başlanacak. Bu durumda üreticilerimizi uyarmamız gerekiyor. Erken hasat zeytinyağı üretimi yapılırken özellikle zeytinin gelişmesine çok dikkat etmek gerekiyor. İklim şartlarına bağlı olarak da erken hasat zeytinyağı üretimi için bölgemizde en uygun tarihin 15 Ekim'den başlayıp, 15 Kasım'a kadar olduğunu bugüne kadar yaptığımız bilimsel çalışmalarla ortaya koyduk. Bu anlamda üreticilerimiz çok daha erken dönemlerde zeytini hasat ettiklerinde daha düşük oranda zeytinyağı alacaklar ve bu zeytinyağı polifenolik maddeler bakımından zengin olsa da yağda odunsu bir aroma ortaya çıkaracak, bu durumda zeytinyağı kalitesinde ciddi sıkıntılar yaşanacak."