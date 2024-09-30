HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Demir, Kilis'te gazetecilerle bir araya geldi

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Kilis'te gazetecilerle görüştü.

Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan Demir, tüm illeri gezdiğini ve basın mensupları ile bir araya geldiklerini söyledi.

Ülke gündeminin sıcak ve siyasetin hareketli olduğunu kaydeden Demir, halkın sorunlarını çözen bir siyaset anlayışına sahip olduklarını belirtti.

Türkiye'de yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu bütün siyasi partiler ortaya koyuyor. Türkiye bir defa yeni bir anayasa yapıp yapmayacağını net olarak ortaya koymalıdır ve bu anayasanın yeni mi? yoksa eskinin devamı mı olması konusunda da net bir tavır sergilemelidir. Bu noktada maalesef henüz bir netlik yok. Fakat bizim parti olarak duruşumuz nettir. 1982'de cunta yönetimi tarafından dayatılan anayasanın artık yürürlükten kaldırılması, yepyeni, sivil, adil, kuşatıcı ve Türkiye'de yaşayan 85 milyonun tamamının 'işte bu benim anayasam' diyeceği bir anayasaya şiddetle ihtiyaç var. Bunun yapılması için de parti olarak her türlü desteği vereceğimizi beyan ediyoruz."

Kilis'in yaklaşık 13 yıldır Suriyelileri ağırlayan ve onlara ev sahipliği yapan önemli bir şehir olduğunu aktaran Demir, "Biz ilk günden beri Suriye meselesinin barışçıl bir yolla çözülmesini ve güvenli dönüş şartlarının oluşturularak, Suriyeli kardeşlerimizin kendi memleketlerine kendi istekleri ile dönmelerinin sağlanması gerektiğini ifade ettik. Halen Suriye'de o şartların tam değil kısmen oluştuğunu biliyoruz. Kilisli kardeşlerimizden bu mesele suhuletle bitene kadar ve güvenli dönüş şartları oluşana kadar biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.