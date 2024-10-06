Şanlıurfa ve çevre illerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla yürüyüşler düzenlendi.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde düzenlenen "Gazze Direniyor, Şanlıurfa Yürüyor" etkinliği kapsamında Ali Şelli Parkı'nda toplananlar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında vatandaşlar tekbir getirdi, sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına konuşan Memur-Sen Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Coşkun, İsrail'in bir yıldır Filistin'de soykırım yaptığını söyledi.

Dünyanın bu soykırım karşısında suskun, sağır ve kör olduğunu belirten Coşkun, tarihte katilin ve soykırımcının bu kadar desteklendiği hiçbir örneğin olmadığını kaydetti.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celil Abuzar da bugün çağdaş dünyanın önünde İsrail tarafından Gazze'de insanlığın katledildiği ve en ağır savaş suçlarının işlendiği değerlendirmesinde bulundu.