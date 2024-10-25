Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te 8 bin dekar alanda yetiştirilen Hicaz narında hasat devam ediyor

        Kilis'in tarımsal ihraç ürünlerinden Hicaz narının hasadı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:04 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te 8 bin dekar alanda yetiştirilen Hicaz narında hasat devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'in tarımsal ihraç ürünlerinden Hicaz narının hasadı sürüyor.

        Yavuzlu köyünde sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan işçiler, ağaçlardan olgunlaşmış narları topluyor. Toplanan narlar soğuk hava depolarında muhafaza edilerek ihracata hazır hale getiriliyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Levent Küçük, AA muhabirine, kentte 8 bin dekar alanda yaklaşık 6 bin ton nar yetiştirildiğini söyledi.

        Kilis'in nar üretiminde 13'üncü sırada yer aldığını belirten Küçük, şöyle konuştu:

        "Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projeleri'yle önceki yıllarda ilimiz merkez Yavuzlu köyünde yatırımcımız tarafından hazırlanan 165 metrekare alanda nar depolama amaçlı soğuk hava deposu için hibe ödemesi yapmış ve ilimize bu tesisi kazandırmış bulunmaktayız. Üreticilerin istedikleri pazar fırsatlarını yakalamaları için bu tesislerde ürünü depolamaları ve istedikleri zaman ürünleri pazara sunmaları önem taşımaktadır. Bu vesileyle üreticilerimize bereketli nar hasadı ve bol kazançlar diliyor, sen yeter ki üret diyoruz."

        40 hektar alanda nar üretimi yapan Mehmet Sakar da rekoltenin geçen yıllara oranla bu yıl düştüğünü belirtti.

        Yakar, soğuk hava deposunda muhafaza ettiği narları aralık ayı içerisinde Avrupa'ya ve diğer ülkelere ihraç edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan iddianamesi kabul edildi!
        Yenidoğan iddianamesi kabul edildi!
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Harris ve Obama'dan birlikte miting
        Harris ve Obama'dan birlikte miting
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!

        Benzer Haberler

        Kilis'te 18 kaçak göçmen yakalandı
        Kilis'te 18 kaçak göçmen yakalandı
        Kilis'te üniversite öğrencilerinden sosyal sorumluluk projesi
        Kilis'te üniversite öğrencilerinden sosyal sorumluluk projesi
        Kilis'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kilis'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kilis'te PTT'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlandı
        Kilis'te PTT'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlandı
        Kilis'te Muhtarlar Günü kutlandı
        Kilis'te Muhtarlar Günü kutlandı
        Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı tutuklandı