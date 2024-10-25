Kilis'te 8 bin dekar alanda yetiştirilen Hicaz narında hasat devam ediyor

Kilis'in tarımsal ihraç ürünlerinden Hicaz narının hasadı sürüyor.

Yavuzlu köyünde sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan işçiler, ağaçlardan olgunlaşmış narları topluyor. Toplanan narlar soğuk hava depolarında muhafaza edilerek ihracata hazır hale getiriliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Levent Küçük, AA muhabirine, kentte 8 bin dekar alanda yaklaşık 6 bin ton nar yetiştirildiğini söyledi.

Kilis'in nar üretiminde 13'üncü sırada yer aldığını belirten Küçük, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projeleri'yle önceki yıllarda ilimiz merkez Yavuzlu köyünde yatırımcımız tarafından hazırlanan 165 metrekare alanda nar depolama amaçlı soğuk hava deposu için hibe ödemesi yapmış ve ilimize bu tesisi kazandırmış bulunmaktayız. Üreticilerin istedikleri pazar fırsatlarını yakalamaları için bu tesislerde ürünü depolamaları ve istedikleri zaman ürünleri pazara sunmaları önem taşımaktadır. Bu vesileyle üreticilerimize bereketli nar hasadı ve bol kazançlar diliyor, sen yeter ki üret diyoruz."