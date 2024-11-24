Kilis'te futbolcu, maç sonunda kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kilis Belediyespor'da forma giyen futbolcu, maç sonrası sahada kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

Ligin 9. haftasında Kilis Belediyespor, Kilis 7 Aralık Stadı'nda Adana Adaletgücü Sporu konuk etti.

Kilis Belediyespor oyuncusu Umut Koray Öz, takımının 4-0 galip geldiği maç sonunda, kız arkadaşı Bilhan Şahin'e evlenme teklifinde bulundu.

Öz, gazetecilere, takım arkadaşlarının, hocasının ve taraftarların kendisine destek verdiğini söyledi.

Kız arkadaşı Bilhan Şahin'i tribünden sahaya davet eden Öz, taraftarların da yardımıyla "Benimle evlenir misin? Işığım ol sonsuza uzanan" yazılı pankartı açtı.

Kız arkadaşının çok mutlu olduğunu belirten Öz, "Evlenme teklifini takımımızın başkanı ve arkadaşlarımızla maç sonrası için planlamıştık ama önce maçı almamız gerekti. Sahaya çıktık, gerekeni yaptık ve sonu çok mutlu bitti. İnşallah ilerde daha da mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

Bilhan Şahin de çok heyecanlandığını dile getirerek, teklifin büyük sürpriz olduğunu söyledi.