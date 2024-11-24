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        Kilis'te futbolcu, maç sonunda kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu

        Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kilis Belediyespor'da forma giyen futbolcu, maç sonrası sahada kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:59 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:16
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        Kilis'te futbolcu, maç sonunda kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu
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        Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kilis Belediyespor'da forma giyen futbolcu, maç sonrası sahada kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

        Ligin 9. haftasında Kilis Belediyespor, Kilis 7 Aralık Stadı'nda Adana Adaletgücü Sporu konuk etti.

        Kilis Belediyespor oyuncusu Umut Koray Öz, takımının 4-0 galip geldiği maç sonunda, kız arkadaşı Bilhan Şahin'e evlenme teklifinde bulundu.

        Kız arkadaşı Bilhan Şahin'i tribünden sahaya davet eden Öz, taraftarların da yardımıyla "Benimle evlenir misin? Işığım ol sonsuza uzanan" yazılı pankartı açtı.

        Öz, diz çökerek kız arkadaşına elindeki yüzükle evlenme teklif etti.

        Bilhan Şahin de Öz'ün teklifine "evet" cevabını verdi.

        Öz, gazetecilere, takım arkadaşlarının, hocasının ve taraftarların kendisine destek verdiğini söyledi.

        Kız arkadaşının çok mutlu olduğunu belirten Öz, "Evlenme teklifini takımımızın başkanı ve arkadaşlarımızla maç sonrası için planlamıştık ama önce maçı almamız gerekti. Sahaya çıktık, gerekeni yaptık ve sonu çok mutlu bitti. İnşallah ilerde daha da mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

        Bilhan Şahin de çok heyecanlandığını dile getirerek, teklifin büyük sürpriz olduğunu söyledi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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