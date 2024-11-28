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        Kilis'te çiftçilere 720 ton tohum dağıtıldı

        Kilis'te, Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere 720 ton sertifikalı buğday, arpa ve mercimek tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:01 Güncelleme: 28.11.2024 - 16:01
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        Kilis'te çiftçilere 720 ton tohum dağıtıldı
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        Kilis'te, Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere 720 ton sertifikalı buğday, arpa ve mercimek tohumu dağıtıldı.

        Kilis Valisi Tahir Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentte 1 milyon 41 bin dekarlık alanda tarımsal faaliyet yapıldığını söyledi.

        Kilis'te hububat ve baklagil üretiminde ciddi bir üretim potansiyeli olduğunu belirten Vali Şahin, "Çiftçilerimizin girdi maliyetlerine destek olmak amacıyla ilimizde yetiştirilen ve talep edilen sertifikalı toplam 720 ton tohumun dağıtımını gerçekleştireceğiz. Projelerle tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için işlenmeyen ve nadasa ayrılan alanlar ile işlenmesi tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de belediye olarak böyle anlamlı bir organizasyona katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ve gelecek yıl projeye daha çok destek vereceklerini kaydetti.

        Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Levent Küçük de projeye destek verenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından 1482 çiftçiye buğday, arpa ve mercimek tohumları dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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