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        Suriye'de 21 yıldır tutuklu bulunan kişi, Kilis'teki ailesine kavuştu

        Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından 21 yıldır bulunduğu Şam'daki Adra Cezaevi'nden çıkan 53 yaşındaki Mehmet Ertürk, Kilis'teki ailesiyle kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 12:05 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:54
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        Suriye'de 21 yıldır tutuklu bulunan kişi, Kilis'teki ailesine kavuştu
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        Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından 21 yıldır bulunduğu Şam'daki Adra Cezaevi'nden çıkan 53 yaşındaki Mehmet Ertürk, Kilis'teki ailesiyle kavuştu.

        Suriye'nin başkenti Şam'da 2003 yılında kaçakçılık yaptığı iddiasıyla tutuklanıp Adra Cezaevi'ne konulan Ertürk, 32 yaşında girdiği cezaevinde 21 yıl kaldı.

        Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından rejim muhaliflerinin salıverdiği Ertürk, Cerablus'a getirildi.

        Ertürk, Gaziantep'teki Karkamış Sınır Kapısı ve İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerin ardından burada bekleyen ailesiyle buluştu.

        Kilis'te yaşayan ailesiyle hasret gideren Ertürk, burada gazetecilere, arkadaşlarının iftirasıyla cezaevine girdiğini, cezasının 9 yıl önce bittiğini ancak serbest bırakılmadığını belirtti.

        - "Cezaevinde öleceğimi düşünüyordum"

        Bulunduğu cezaevinde işkence gördüğünü dile getiren Ertürk, şunları kaydetti:

        "O cezaevine girenlerin yüzde 99'u ölür. Cezaevinde af çıkarıldı, tüm yabancıları bıraktılar ancak Türkleri bırakmadılar. Cezam bitmesine rağmen beni ve diğer Türkleri bırakmadılar. Çok işkence gördüm, düşmanım dahi öyle işkence görmesin. Yemekler çok kötüydü. Bir gün pirinç, bir gün bulgur pilavı veriyorlardı. Bize 'yiyin eşekler' diye hitap ederlerdi."

        Kurtulacağını hiç düşünmediğini belirten Ertürk, "Cezaevinde öleceğimi düşünüyordum. Ben asla Türkiye'nin yüzünü göremem, Türk toprağına yetişemem diyordum." dedi.

        Muhaliflerin cezaevindeki mahkumları çıkardıklarını ifade eden Ertürk, şöyle devam etti:

        "Önce kadınları çıkardılar, daha sonra çekiçle gelip kapıları kırarak bizleri çıkardılar. Ben bu sırada bizi öldürmeye geldiklerini düşündüm ancak 'serbestsiniz çıkın' dendi. Ben uçakların cezaevini bombalayacağını düşündüm. Askere sordum o da 'Esed düştü, çıkın dedi' çıktık ve her yerde Esed'in yıkılışını kutlayan, havaya ateş eden insanlar gördük."

        Ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Ertürk, "Ölsem de pişman değilim, niye çünkü Türk topraklarına yetiştim, akrabalarımı gördüm. Benim tek isteğim ölürsem cenazemin Türkiye'ye getirilmesiydi. En azından ailem gelip mezarımın başında dua okusun istiyordum çünkü o cezaevinden sağ çıkacağımı hiç düşünmüyordum." ifadelerini kullandı.

        - Babası cezaevine girdiğinde 6 aylık olan kızı duygulu anlar yaşadı

        Mustafa Ertürk'ün eşi Hatice Ertürk, yıllar sonra eşine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        Ertürk'ün oğlu Mustafa Ertürk, babasına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu, duygularının tarif edemediğini belirtti.

        Babası cezaevine girdiği zaman 6 aylık olan Meryem Ertürk de farklı duygular yaşadığını söyledi.

        Babasını cezaevinden çıkaranlara teşekkür eden Aynur Ertürk ise "Allah bize bu mutluluğu yaşattı, tüm Müslüman alemine de yaşatsın." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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