Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 198 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Bir zanlının ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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