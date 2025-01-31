Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 10:44 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 198 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Bir zanlının ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu bugün ifade veriyor
        Ekrem İmamoğlu bugün ifade veriyor
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor
        Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        Bataklıkta 4 saat mahsur kaldı! Vinçle kurtarıldı
        Bataklıkta 4 saat mahsur kaldı! Vinçle kurtarıldı
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Yalan dedektörleri "yalandan" ibaret olabilir!
        Yalan dedektörleri "yalandan" ibaret olabilir!
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Fotoğraflarda göz bebeği detayı!
        Fotoğraflarda göz bebeği detayı!

        Benzer Haberler

        Kilis'te bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kilis'te bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kilis'te motosiklet tarih evi açıldı
        Kilis'te motosiklet tarih evi açıldı
        Kilis'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Kilis'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Milletvekilleri Suriyelilerin geri dönüşlerini yerinde inceledi
        Milletvekilleri Suriyelilerin geri dönüşlerini yerinde inceledi