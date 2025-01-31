Kilis'te hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kilis'te, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkım işlemleri devam ediyor.
Kilis'te, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkım işlemleri devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te, hasar alan binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde hasar alan ve yıkımına karar verilen tek katlı ev, iş makinesi yardımıyla yıkıldı.
Hafriyat, iş makineleriyle kamyonlara doldurularak döküm sahalarına taşındı.
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