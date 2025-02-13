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        Kilis'te deprem sonrası restorasyonu tamamlanan 2 cami ibadete açıldı

        Kilis'te Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan Kör İmam ve Kesik Minare Camileri, restorasyonlarının tamamlanmasının ardından ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:51 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:51
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        Kilis'te deprem sonrası restorasyonu tamamlanan 2 cami ibadete açıldı
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        Kilis'te Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan Kör İmam ve Kesik Minare Camileri, restorasyonlarının tamamlanmasının ardından ibadete açıldı.

        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Kesik Minare Camisi'nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kilis Valisi Tahir Şahin, törendeki konuşmasında, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında kentte 19 camide hasar oluştuğunu söyledi.

        Söz konusu bu camilerde restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Şahin, "Depremde hasar alan camilerimiz inşallah kısa sürede vatandaşlarımızla buluşturulacak. Bu süreçte emeği geçen Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Restorasyonu tamamlanan Kesik Minare Camisi'nde cemaatimizle buluştuğumuz bugüne şükrediyoruz." dedi.

        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç da restorasyonunu biten Kör İmam ve Kesik Minare Camilerinin ibadete açılmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı.

        Tunç, Kilis'te restorasyonu devam eden camilerin 2025 yılı içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Daha sonra protokol üyeleri kurdele keserek Kör İmam ve Kesik Minare Camilerinin açılışını yaptı.

        Törene, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Müftü Vekili Abdulhekim Öz, AK Parti İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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